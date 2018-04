Za eksmitowanego właściciel budynku szybciej dostanie pieniądze

Senatorowie chcš zmian w zasadach ustalania odszkodowań wypłacanych właœcicielom czekajšcym na eksmisję lokatorów.

W tym tygodniu w Senacie odbędzie się pierwsze czytanie projektu w tej sprawie. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów. Przewiduje ona zmiany w art. 18 ustawy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Senatorowie proponujš dodać do niego trzy nowe ustępy. Będš one okreœlać dokładne zasady ustalania wysokoœci odszkodowań, o jakie mogš się ubiegać właœciciele mieszkań. Dziœ art. 18 odsyła w tym zakresie do kodeksu cywilnego. Natomiast sšdy wydajš bardzo różnie wyroki. Nie ma więc jednolitej linii orzeczniczej.

Projekt przewiduje, że właœciciel może otrzymać odszkodowanie odpowiadajšce wysokoœci czynszu, jaki właœciciel mógłby otrzymać z tytułu umowy najmu.

Gdyby jednak gmina kwestionowała wysokoœć odszkodowania, wtedy sšd ma prawo zlecić rzeczoznawcy majštkowemu przygotowanie opinii w tej sprawie. Powinna ona uwzględniać uœrednionš wysokoœć czynszu za lokale położone na terenie gminy, które majš zbliżony standard i parametry.

Projekt okreœla również datę, od której będzie biegła odpowiedzialnoœć odszkodowawcza gminy. Będzie to data wydania wyroku eksmisyjnego z prawem do lokalu socjalnego.

Obecnie właœciciele czekajš bardzo długo na dostarczenie lokali socjalnych eksmitowanym. Obowišzek ten spoczywa na gminach. Ponieważ tego rodzaju lokali majš bardzo mało, sprawy trwajš latami. W tym czasie eksmitowany mieszka w dotychczasowym lokalu. Z reguły też nie płaci czynszu, a także za media. Właœciciel więc musi „kredytować" byłego lokatora. Nie może też wynajšć mieszkania na wolnym rynku i na nim zarabiać.

Odszkodowanie ma mu te „dolegliwoœci" zrekompensować. Nie wszystkie gminy chcš je jednak wypłacać. Sš też i takie samorzšdy, które proponujš niewielkie kwoty. Właœciciel nie ma więc wyjœcia i musi iœć po pienišdze do sšdu. Projekt ma rozwišzać te problem oraz ujednolicić zasady wypłaty odszkodowań.

Proponowana data wejœcia noweli w życie to 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowe zasady majš być stosowane do spraw będšcych już w toku w chwili wejœcia w życie noweli.

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie w Senacie