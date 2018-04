Decyzja ws. Skaryszewskiej 11: spadkobierca zwróci miastu 2 mln zł

Decyzja reprywatyzacyjna w sprawie kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 11 w Warszawie została wydana z naruszeniem prawa. Jeden ze spadkobierców ma zwrócić miastu ok. 2 mln zł – zdecydowała w poniedziałek komisja weryfikacyjna.

- Wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło do skutków rażšco sprzecznych z interesem społecznym, w szczególnoœci w postaci utrudnienia korzystania z lokalu i z celem dla jakiego ustanowiono użytkowanie wieczyste – głosi decyzja komisji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zdaniem Komisji sytuacja lokatorów kamienicy przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie w następstwie wydania decyzji reprywatyzacyjnej radykalnie się pogorszyła w wielu aspektach faktycznych i prawnych.

- W tej sprawie mamy do czynienia z "tradycyjnym", haniebnym zaniedbaniem prezydent miasta stołecznego Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz. Trzy osoby spoœród spadkobierców nie żyły w momencie wydania tej decyzji. Na każdš z nich był ustanowiony kurator, a jedna z tych osób w momencie wydania decyzji miałaby 117 lat. Oczywiœcie to nie przeszkadzało ratuszowi wydać pozytywnej decyzji – uzasadniał przewodniczšcy komisji, Patryk Jaki. - Doprowadziło to do tego, że przy tej nieruchomoœci mamy do czynienia z nieodwracalnymi skutkami prawnymi, dlatego komisja postanowiła, że beneficjent tej decyzji musi zwrócić miastu prawie 2 mln zł – dodał.

- Decyzja komisja jest ostateczna. Mam nadzieję, że te 2 mln zł pomogš mieszkańcom poszkodowanym w wyniku tej reprywatyzacji i wieloletnich zaniedbań w tym zakresie – zakończył Patryk Jaki.