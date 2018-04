Warszawa pyta o wykładnię noweli ustawy o komisji weryfikacyjnej, Patryk Jaki odpowiada

Stołeczny ratusz zadał ministrowi sprawiedliwoœci kilkanaœcie pytań o wykładnię noweli ustawy o komisji weryfikacyjnej. Odpowiedzi nie rozwiewajš wštpliwoœci.

Zgodnie z art. 40b ustawy, na podstawie której działa komisja Patryka Jakiego, po wydaniu przez niš decyzji uchylajšcej decyzję reprywatyzacyjnš akt ten staje się podstawš niezwłocznego przywrócenia posiadania nieruchomoœci warszawskiej najemcy, który mieszkał w niej przed decyzjš reprywatyzacyjnš. Obowišzek „niezwłocznego" przywrócenia posiadania spoczywa na gminie.

Przepis brzmi klarownie. Problemy zaczynajš się po wejœciu w szczegóły. Warszawa zapytała więc wiceszefa resortu sprawiedliwoœci, jak ma realizować wskazane zapisy, gdy zreprywatyzowany lokal został przebudowany, w wyniku czego mieszkanie, które zajmował lokator, przestało istnieć. Zapytała też, czy ma przywracać posiadanie nieruchomoœci lokatorom także wtedy, gdy ci dysponujš już innym mieszkaniem od miasta albo przestali spełniać przesłanki otrzymania lokalu komunalnego.

Szef komisji weryfikacyjnej w swej odpowiedzi nie odniósł się bezpoœrednio do opisanych przypadków. Wskazał natomiast, że obowišzek przywrócenia posiadania mieszkań lokatorom wynika wprost z przepisów prawa. A te nakładajš na miasto zobowišzanie do podjęcia wszelkich działań w celu skutecznego doprowadzenia do wprowadzenia lokatorów w posiadanie. – Obowišzek przywrócenia posiadania wynika przede wszystkim z faktu, iż wydanie decyzji reprywatyzacyjnej w œwietle obowišzujšcego prawa nie mogło i nie doprowadziło do przejœcia praw i obowišzków z umów zawartych przez m. st. Warszawa na beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnych ani na inne osoby – zaakcentował Patryk Jaki.

– OdpowiedŸ sekretarza stanu na nasze pismo właœciwie nie odnosi się do żadnej z przedstawionych przez nas wštpliwoœci. Nadal pozostajš bez stanowiska MS kwestie dotyczšce celu wprowadzenia i wykładni np. art. 40b ustawy – komentuje Witold Pahl, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

W jego ocenie z powodu wštpliwoœci interpretacyjnych wykonywanie przez Warszawę obowišzków nałożonych ustawš obarczone jest wysokim prawdopodobieństwem sporów sšdowych. Te mogš natomiast narazić lokatorów na kolejnš wieloletniš niepewnoœć co do stanu prawnego nieruchomoœci, w których mieszkajš.

– Mimo to podejmujemy wszelkie działania zmierzajšce do skutecznego przejęcia zarzšdu nad przekazanymi decyzjš komisji nieruchomoœciami. Sš to działania, co do których jesteœmy przekonani, że nie naruszajš innych przepisów prawa – zastrzega Pahl. Š?