Dach przecieka, wspólnota musi przeprowadzić remont - wyrok WSA w Lublinie

Protokoły z kontroli sprzed kilku lat nie sš wystarczajšcym dowodem na to, że dach nie przecieka. W tym czasie bowiem wiele mogło się zdarzyć.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę wspólnoty mieszkaniowej. Oznacza to, że prawdopodobnie będzie ona musiała przeprowadzić remont dachu, przed którym bardzo długo się wzbraniała.

O naprawienie dachu zabiegał właœciciel jednego z mieszkań. Jego zdaniem dach jest nieszczelny i trzeba szybko zmienić izolację termicznš na nim, ponieważ jego mieszkanie jest stale zalewane. Winien tej sytuacji jest właœnie dach.

Wspólnota mieszkaniowa odmówiła przeprowadzenia remontu. Jej zdaniem nie jest on potrzebny.

Właœciciel mieszkania zwrócił się wówczas do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, by nałożył na wspólnotę obowišzek przeprowadzenia remontu. Ten również odmówił. Tłumaczył, że wspólnota mieszkaniowa z udziałem inspektora nadzoru przeprowadziła przeglšd warstw izolacyjnych dachu. W trakcie kontroli nie stwierdzono zawilgocenia ani zagniecenia czy przesunięcia się warstw. Ponadto stan izolacji cieplnej był badany podczas prowadzonych prac remontowych pokrycia dachowego, co potwierdza złożony do akt sprawy protokół sporzšdzony przez wspólnotę mieszkaniowš oraz inspektora nadzoru. Właœciciel lokalu nie poddał się i złożył skargę do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a ten uchylił decyzję powiatowego nadzoru i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Według niego w tym sporze jest wiele niejasnoœci, które trzeba wyjaœnić.

Ogólnikowy protokół z kontroli nie zawiera konkretnych ustaleń. Nie stanowi też dowodu, że dach nad lokalem posiada właœciwie wykonanš izolację termicznš. Natomiast protokoły z póŸniejszych kontroli skupiajš się wyłšcznie na wyglšdzie wnętrza lokalu. Wštpliwoœci nie rozwiewa również ocena (audyt) izolacji termicznej wykonana na zlecenie właœciciela mieszkania. Wspólnota mieszkaniowa wniosła skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Lublinie. Chciała uchylenia w całoœci decyzji wojewódzkiego inspektora. Jej zdaniem nie ma on racji. Wszystkie przeprowadzone do tej pory kontrole jasno wskazujš, że izolacja dachu jest w porzšdku.

WSA nie przyznał jednak jej racji. Jego zdaniem z zaskarżonej decyzji wynika jednoznacznie, że ze względu na upływ czasu wyniki oględzin przeprowadzonych w 2014 r. nie mogły odzwierciedlać aktualnego stanu technicznego lokalu. Protokół z 2014 r. nie mógł więc być dowodem, że dach nad lokalem posiada właœciwie wykonanš izolację termicznš. Natomiast przeprowadzone czynnoœci dowodowe w 2016 r. również nie pozwalały na dokładne ustalenie stanu dachu. Z protokołu z oględzin z 2016 r. wynika tylko, jak wyglšda zalewane mieszkanie, a mianowicie, że na œcianach widoczne sš zacieki i œlady przebarwień. Według WSA wojewódzki inspektor słusznie wykazał, że wyjaœnienie stanu faktycznego może łšczyć się z obowišzkiem ustalenia stanu technicznego budynku mieszkalnego przy udziale biegłych z wykorzystaniem ich specjalistycznej wiedzy. Š?

Sygnatura akt: II SA/Lu 541/17