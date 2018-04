Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: burmistrz oceni ponownie, czy trzeba zwrócić bonifikatę

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomoœci w prawo własnoœci może być obwarowane dodatkowymi warunkami. Niedotrzymanie ich może spowodować zwrot udzielonej bonifikaty.

Po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki w Międzyzdrojach w prawo własnoœci, dwójce jej współwłaœcicieli udzielono 50 proc. bonifikaty od opłaty z tego tytułu. Takš m.in. zniżkę przewidziała uchwała Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnoœci nieruchomoœci. 50 proc. ulgę uzależniono od wykorzystywania lub przeznaczenia nieruchomoœci na cele mieszkaniowe.

Parking zamiast mieszkań

Kiedy więc w 2015 r. współwłaœciciele posesji, liczšcej ponad 8,3 tys. m kw, wydzierżawili jš w całoœci na prowadzenie płatnego parkingu, burmistrz Międzyzdrojów zażšdał zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty.

Wprawdzie po informacji o możliwoœci wszczęcia postępowania w tej sprawie, pełnomocnik właœcicieli gruntu wypowiedział umowę dzierżawy oraz wezwał dzierżawcę do jego wydania. Ale pomimo powiadomienia o tym burmistrza, postępowanie w sprawie zwrotu bonifikaty zostało wszczęte, a rzeczoznawca majštkowy okreœlił wartoœć zrewaloryzowanej bonifikaty według zasad przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomoœciami.

Pełnomocnik właœcicieli wystšpił o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowoœć. Przedłożył koncepcję ekonomicznej zabudowy jednorodzinnej na tym terenie i zwrócił się o odstšpienie od żšdania zwrotu równowartoœci bonifikaty po jej waloryzacji.

Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie utrzymało jednak w mocy decyzję burmistrza. Powołało się na art. 4 ustawy z 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własnoœci. Zgodnie z tym przepisem, przekształcenie następuje co do zasady odpłatnie. Osoba, na rzecz której go dokonano jest obowišzana do uiszczenia dotychczasowemu właœcicielowi opłaty z tego tytułu.

Zwaloryzowanš bonifikatę trzeba zwrócić, jeżeli przed upływem pięciu lat nieruchomoœć została zbyta lub wykorzystana na inne cele niż te, które stanowiły podstawę do bonifikaty. W takich okolicznoœciach żšdanie jej zwrotu jest obligatoryjne. Właœciciel nieruchomoœci może natomiast wskazać na szczególne okolicznoœci, które umożliwiajš odstšpienie od takiego żšdania za zgodš – odpowiednio – wojewody, rady lub sejmiku.

Szczególne okolicznoœci

Kolegium uznało, że takie szczególne okolicznoœci tu nie występujš. Wprawdzie w uchwale z 27 kwietnia 2017 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na odstšpienie od żšdania zwrotu udzielonej bonifikaty, powierzajšc wykonanie uchwały burmistrzowi. Nie było to jednak żadne konkretne rozstrzygnięcie, i nie zostało w żaden sposób umotywowane. Właœciciele nieruchomoœci byli informowani o warunkach udzielenia bonifikaty i nie mogš twierdzić, że ich nie znali. Od obowišzku zwrotu bonifikaty nie zwalnia również zła sytuacja finansowa – orzekło SKO.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Szczecinie, właœciciele działki nadal przekonywali, że ich sprawa jest „szczególnie uzasadnionym przypadkiem". Zarzucali, że Kolegium nie odniosło się też do sprzecznoœci pomiędzy uchwałš RM z 27 kwietnia 2017 r., w której wyrażono zgodę na odstšpienie od żšdania zwrotu bonifikaty, a decyzjami burmistrza i SKO.

Sšd zwrócił uwagę, że zarówno w decyzji burmistrza, jak i w decyzji Kolegium, nie ma jednoznacznego twierdzenia, że nie wystšpiły tu szczególne okolicznoœci, które umożliwiłyby odstšpienie od żšdania zwrotu bonifikaty. Niewštpliwie wskazywana przez skarżšcego okolicznoœć, którš miała być nieznajomoœć przepisów prawa i pozostawanie w dobrej wierze co do możliwoœci wydzierżawienia nieruchomoœci, nie jest „szczególnie uzasadnionym przypadkiem" – ocenił sšd. Analizy wymaga natomiast kwestia ewidentnej dysproporcji pomiędzy korzyœciš, odniesionš w wyniku zawarcia umowy dzierżawy, a sankcjš w postaci odmowy odstšpienia od żšdania zwrotu bonifikaty. Należało też wzišć pod uwagę, że w momencie wszczęcia postępowania o zwrot bonifikaty, umowa dzierżawy terenu na parking już nie obowišzywała. Zatem działka, na którš udzielono zniżki, nie była przeznaczona na inne cele niż wskazano w decyzji o przekształceniu. Dlatego WSA uchylił obie decyzje i stwierdził, że burmistrz Międzyzdrojów musi ponownie ocenić stan faktyczny sprawy, w tym okolicznoœci dotyczšce „szczególnie uzasadnionego przypadku".

sygnatura akt: II SA/Sz 1246/17

