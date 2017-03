TK: odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość można waloryzować wskaźnikiem inflacji

W czwartek Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie dotyczące waloryzacji odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną jeszcze przed drugą wojną światową. Leży w granicach Stalowej Woli.

Chodziło konkretnie o art. 227 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Stanowi on, że do czasu ogłoszenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników zmian cen nieruchomości waloryzacji dokonuje się z zastosowaniem wskaźników inflacji.

Zdaniem sądu pytającego stworzony przez ustawodawcę mechanizm waloryzacji narusza konstytucyjne zasady sprawiedliwości społecznej, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz poprawnej legislacji. Zasada państwa prawnego wymaga bowiem stanowienia przez ustawodawcę norm nienagannych z punktu widzenia techniki legislacyjnej, jasnych, precyzyjnych i zrozumiałych dla adresatów. Tymczasem wskaźniki, do których odwołuje się kwestionowany przepis, są obliczane na podstawie wyników badań cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym oraz badań budżetów gospodarstw domowych. Ceny nieruchomości – co podkreśla sąd pytający – kształtują się natomiast odmiennie od cen dóbr i usług codziennego użytku.

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił jednak opinii WSA i uznał przepis za konstytucyjny. W trakcie rozprawy sędziowie TK przypomnieli, że zakwestionowany przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami został uchylony w 2015 r. W dalszym ciągu jednak wykorzystuje się go w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Trybunał uznał, że zamieszczenie przepisu przejściowego nie tylko nie narusza zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, ale wręcz stanowi jej realizację. Gdyby bowiem ustawodawca nie przewidział w ustawie o gospodarce nieruchomościami, że do czasu ogłoszenia wskaźników zmian cen nieruchomości należy stosować inny wskaźnik (wskaźnik inflacyjny), nie wiadomo byłoby tak naprawdę, na jakich zasadach należałoby dokonywać przeliczeń.

WSA podniósł też, że wskaźnik inflacyjny nie może być stosowany do waloryzacji kwot odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, ponieważ nie oddaje zmian, jakie zachodzą na rynku nieruchomości. Trybunał dostrzegł jednak, że tak sformułowany zarzut ma jedynie hipotetyczny charakter. Gdyby bowiem na rynku nieruchomości nastąpiła stagnacja lub spadek cen, wówczas stosowanie wskaźnika inflacyjnego mogłoby się okazać korzystne dla byłych właścicieli. Trybunał podkreślił też, że nie istnieje konstytucyjne prawo do waloryzacji odszkodowań ani tym bardziej jeden konstytucyjnie dopuszczalny model jej dokonywania. Ustawodawca korzysta więc ze względnej swobody.

Sygnatura akt: P 13/14