Waldemar Wasiluk - Rynek domów w hibernacji

Ostatnie dziesięć miesięcy na rynku budownictwa wielorodzinnego to boom, jakiego jeszcze nie mieliśmy. Powodem są m.in. bardzo niskie stopy procentowe, program dopłat "MdM", zakupy inwestycyjne. Inaczej jest na rynku domów. Klienci, którzy chcieliby się przeprowadzić z bloków do domów, nie są w stanie, bo np. mają kredyty we frankach. Nie mamy też żadnego wsparcia budownictwa jednorodzinnego. Rynek domów jest w hibernacji - mówi Waldemar Wasiluk, wiceprezes spółki deweloperskiej Victoria Dom.