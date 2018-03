Słonie są inżynierami lasu

W miarę kurczenia się populacji słoni, skład i struktura lasu afrykańskiego ulegnš dramatycznym zmianom.

Kłusownictwo i utrata siedlisk zmniejszyły liczebnoœć populacji słoni leœnych w Afryce Œrodkowej o 63 procent od 2001 roku.



Szeroko rozpowszechnione zabijanie ma tragiczne konsekwencje nie tylko dla samego gatunku, ale także dla lasów w regionie – ujawnia nowe badanie Duke University w Durham.



Uważa się, że bez interwencji, majšcej na celu powstrzymanie kłusownictwa, aż 96% lasów Afryki Œrodkowej ulegnie poważnym zmianom w składzie i strukturze gatunkowej drzew, ponieważ miejscowa populacja słoni zostanie wymordowana, a te, które przetrwajš, zostanš stłoczone na pozostałych szczštkach lasów.



Zmiany te nastšpiš, ponieważ słonie pomagajš tworzyć i utrzymywać siedliska leœne poprzez rozsiewanie nasion, rozprowadzanie składników odżywczych oraz oczyszczanie podłoża. Te wielkie zwierzęta mogš zjeœć duże nasiona, które sš niedostępne dla mniejszych zwierzšt, przenieœć je w żołšdku i wydalić w odległych miejscach zwiększajšc zasięg występowania różnych gatunków drzew. Przy okazji produkujš dużš iloœć guana rozpowszechniajšc składniki odżywcze, a zwłaszcza azot. Ich wielkoœć prowadzi do wydeptywania, a przez to ograniczenia rozwoju niektórych gatunków roœlin, zwiększajšc dostępnoœć œwiatła i wody.



Zmniejszenie populacji słoni spowoduje ginięcie jednych gatunków i rozwój innych, przez co struktura lasów ulegnie zmianie.