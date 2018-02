Biopaliwa dzięki grzybom

Enzymy zawarte w grzybach mogš pomóc w przeprowadzeniu procesów przemysłowych, które w prosty i tani sposób pozwolš na uzyskanie biopaliw z drewna.

Często naukowcy szukajš inspiracji w przyrodzie. Zwykle dotyczy to rozwišzań konstrukcyjnych lub substancji chemicznych, które można stosować w medycynie. Naukowcy z University of York postanowili znaleŸć sposób na wytworzenie paliwa z biomasy drzewnej. Obecne metody przekształcania drewna w biopaliwa sš drogie i energochłonne. Drewno to obiecujšce Ÿródło energii, ale technologia jego przetworzenia musi być tania i przyjazna dla œrodowiska. Wydaje się, że może być ono dobrš alternatywš dla ropy i węgla. Sporš trudnoœć stanowi jednak jego rozłożenie w biorafineriach. Rozwišzaniem tego problemu okazały się grzyby, które robiš to od tysięcy lat, niszczšc drewno, a składniki odżywcze uwalniajšc do gleby.

Okazało się, że enzymy grzybów rozkładajš czšstki węglowodanów, zwane ksylanami, które powszechnie występujš w biomasie drzewnej. Ksylany to wielocukry, które znajdujš się w œcianach komórkowych roœli. Sš one szczególnie odporne na degradację, ale ich przetworzenie pozwala na uzyskanie wielu cennych substancji chemicznych. Słoma i niektóre gatunki drewna zawierajš do 25% tych węglowodanów.

Specjalistom z University of York udało się wyizolować enzymy z grzybów, które sš najważniejszymi czynnikami rozkładajšcymi drewno. Wprowadzenie tych enzymów do przemysłu może pomóc obniżyć koszty i zmniejszyć wpływ biorafinerii na œrodowisko. Obecne metody produkcji sš drogie i energochłonne. Wydaje się, że biopaliwa, których produkcja oparta jest na grzybach, stałyby się bardziej przyjazne dla œrodowiska, co otworzyłoby drogę do bardziej zrównoważonej przyszłoœci.