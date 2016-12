Andrzej Duda: Czekam dla Nobla dla polskiego naukowca

Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa ceremonia wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), określanych mianem "polskich Nobli". Nagrody przyznawane są polskim uczonym za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe.

W tym roku statuetki i czeki na 200 tys. zł otrzymają czterej wybitni profesorowie: Jan Kozłowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej, Józef Spałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Bogdan Wojciszke z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Wydział Zamiejscowy w Sopocie.

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przypomniał, że jako prezydent ma zaszczyt wręczać nominacje profesorskie.

- Przy każdej nominacji profesorskiej proszę tych nowo promowanych profesorów, że jako prezydent Rzeczypospolitej czekam i błagam o polskiego Nobla. Ale nie tyle polskiego Nobla - w znaczeniu tym jak polskim Noblem są Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Polskiego Nobla, czyli Nobla dla Polaka, dla polskiego naukowca - mówił prezydent. - Gratulując laureatom, chciałem państwu życzyć tego Nobla światowego, nie tylko Nobla polskiego - powiedział do nagrodzonych profesorów prezydent.

- Bardzo liczę na to, że do 2020 roku uda nam się wydatki skarbu państwa, wydatki państwowe na badania i rozwój podnieść dwukrotnie. Wierzę, że to będzie oznaczało już niezwykle istotny postęp. Wierzę w to, że uda nam się wypracować mechanizmy systemowe, które umożliwią coś, co nazywa się komercjalizacją wyników badań naukowych - powiedział Duda.

W tym roku Nagrody FNP przyznano po raz dwudziesty piąty. Do tej pory otrzymało je, łącznie z tegorocznymi laureatami, 91 osób