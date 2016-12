Nauczyciele zapowiadają strajk generalny

Foto: PAP, Paweł Supernak

Rozpoczynamy procedurę sporu zbiorowego - poinformował we wtorek przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz po posiedzeniu Zarządu Głównego organizacji. Oznacza to, że rozpoczyna się przygotowanie do strajku generalnego w oświacie.