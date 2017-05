Polska muzyka źródeł równie niezwykła jak portugalskie fado

To już 20. edycja tej imprezy. Trudno wszakże jednoznacznie stwierdzić, czy w ciągu tych dwóch dekad tak efektownie się ona rozwinęła, bo artyści sięgają chętnie do muzyki źródeł, czy to Nowa Tradycja odgrywa dziś ważną rolę w rozwoju folku.

Z urodzinami festiwalu zbiega się jubileusz 20-lecia pierwszego gościa, który wystąpi dzisiaj w Studiu PR im. Władysława Szpilmana. To Bester Quartet, powstały z przekształcenia słynnego The Cracow Klezmer Band. Krakowscy muzycy w sposób niezwykle ciekawy łączą tradycje muzyki klezmerskiej z jazzem i awangardą.

Od piątku do niedzieli festiwal będzie zaś się odbywał sprawdzonym w poprzednich latach rytmem. Przesłuchania zakwalifikowanych do konkursu artystów połączą się z koncertami zagranicznych gwiazd oraz laureatów dwóch innych konkursów organizowanych przez Program 2 PR.

Szczególnie ciekawie zapowiada się występ zdobywcy Folkowego Fonogramu Roku – gitarzysty i improwizatora Raphaela Rogińskiego, który na płycie „Żywizna plays Zaświeć Niesiącku and other Kurpian songs" utworzył duet z kurpiowską śpiewaczką Genowefą Lenarcik. Będzie ich można posłuchać w piątek. Tego samego dnia wystąpią też laureaci konkursu „Muzyka źródeł": śpiewaczki z Gałek Gołcunecki oraz 83-letni skrzypek z Lubelszczyzny Stanisław Gałek.

Tegoroczne gwiazdy zagraniczne to portugalska wokalistka fado Carla Pires (zaśpiewa w sobotę) oraz niezwykłe Trio Chemirani z Iranu, które tworzą Djamchid Chemirani oraz jego dwaj synowie i uczniowie – Keyvan i Bijan. Grają na bębnach używanych w tradycyjnej muzyce perskiej. Ich występ zaplanowano na niedzielę.

Do konkursu muzyki folkowej napłynęły 53 zgłoszenia. Komisja zakwalifikowała 11 wykonawców. Dominują zespoły o niewielkim składzie, łączące często muzykę tradycyjną i archaiczne instrumenty ludowe z elektroniką lub instrumentarium klasycznym. Laureatów konkursu poznamy na niedzielnym koncercie finałowym. Zdobywca ubiegłorocznego Grand Prix – grupa Kożuch, grająca muzykę tradycyjną z centralnej Polski – wystąpi w sobotę.

Od piątku do niedzieli Nowa Tradycja gości w Studiu PR im. Lutosławskiego. Bilety można kupić na stronie sklep.polskieradio.pl lub na godzinę przed koncertem.