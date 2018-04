Śpiewają Johnny'ego Casha: Trudne uczucia na całe życie

Poruszajšce, nieznane piosenki Johnny'ego Casha œpiewajš Kris Kristofferson, Chris Cornell i Elvis Costello.

– Po œmierci mojego ojca w 2003 roku w archiwum znaleŸliœmy jego nieznane wiersze i muzykę – wspomina syn John Carter Cash. – Znajdowaliœmy je zresztš wszędzie. Cały dom i biuro były nimi naszpikowane: półki, szuflady dębowego biurka i stolika przy łóżku, a także pudełka po butach. Każdy zapisany karteluszek papieru miał swojš wartoœć. W linijkach wierszy i pomiędzy nimi opisana była podróż ojca przez życie.

Kompleks gorszego dziecka

Cash sprzedał na œwiecie 90 mln albumów, ale był naznaczony dramatem z czasów młodoœci. Pracował ze starszym bratem Jackiem w stolarni, obaj byli zmęczeni, gdy krajalnica przecięła Jacka na pół. Nie doœć, że Johnny był œwiadkiem œmierci brata, to ojciec obarczył go odpowiedzialnoœciš za wypadek i wykrzyczał, że stracił lepszego syna.

Z domu wyniósł poczucie winy i kompleks gorszego dziecka. W armii czuł się jak więzień, a zmagajšc się z nadmiarem czasu, zaczšł pisać piosenki o ludziach z marginesu i ludziach wyklętych, takich jak on.

Po wyjœciu z wojska ożenił się ze swojš ukochanš Latynoskš Vivian, założył zespół i nagrywał z nim tam, gdzie poczštkujšcy Elvis Presley – w Sun Records. Potem Presley, Cash i Jerry Lee Lewis występowali wspólnie, stanowišc największš atrakcję w poczštkach amerykańskiego rock and rolla.

Podczas jednego z koncertów Cash minšł się z pięknš gwiazdš country June Carter. O ich szalonej miłoœci opowiada obsypany Złotymi Globami i nagrodzony Oskarem film „Spacer po linie", a także wydana przez Czarne ksišżka „Johnny Cash: Autobiografia". Jak mówi anegdota, pasek od gitary Casha zaplštał się w sukienkę wokalistki. Wtedy powiedział, że przyjdzie czas, że się z niš ożeni. Carter odpowiedziała ironicznie, że nie może się doczekać.

W 1963 roku, gdy w Wielkiej Brytanii rozpędzała się kariera The Beatles, June napisała szlagier o miłoœci, która pali i jest jak kršg ognia – „Ring of Fire". Cash piosenkę zaœpiewał. Nie chodziło tylko o wielkie emocje, lecz o piekło, do którego trafiš razem po œmierci. Tak widział sprawę Jerry Lee Lewis, uciekinier z seminarium, który częstował Casha amfetaminš. Po latach melodramatyczny szlagier sparodiował Frank Zappa, a w Polsce œpiewa go m.in. Maciej Maleńczuk.

June poza tym, że była piękna, miała mocnš osobowoœć. Tylko raz uległa emocjom po koncercie w Las Vegas, gdy z Cashem wykonała „Jackson" – piosenkę o parze, której miłoœć smakuje jak chili con carne. Obudzili się razem w łóżku i rozbili do końca swoje małżeństwa. June zniknęła jednak na długo, a potem wróciła, by ratować Casha od pigułek. Walczył wtedy z narkotykowym głodem na samotnej farmie, której pilnowała przed intruzami wraz z rodzinš z karabinami w rękach.

To, że Cash poszedł do spowiedzi i wyznał swoje grzechy, June nie wystarczyło. Musiało minšć jeszcze sporo czasu, gdy podczas jednego z koncertów powiedziała skonfudowana „Zamknij się", ale potem jednak przyjęła oœwiadczyny Johnny'ego. W Ameryce sprzedawał wtedy więcej płyt niż The Beatles, miał w telewizji CBC autorski show.

Facet w czerni

Słuchaczy nieprzerwanie zachwycał jego barytonowy głos, znakiem rozpoznawczym stały się czarne kostiumy, które były symbolem protestu przeciwko rasizmowi. Dzięki nim zyskał przydomek Man in Black. Występował też w więzieniach dla skazańców.

Przed nimi było jeszcze wiele bitew o wiernoœć i życie bez narkotyków, bo w nałóg wpadła także June, jej córka i ich syn. Występowali m.in. w telewizyjnym hicie „Doktor Quinn", jemu pomógł wpływowy producent Rick Rubin, z którym nagrał amerykańskie standardy, m.in. swoje, Waitsa, Cohena, Dylana, a na kolejnych płytach m.in. „Personal Jesus" Depeche Mode i „One" U2. Płyta uczyniła z niego gwiazdę młodzieży, a Cash wystšpił na festiwalu Glastonbury.

Artyœci ze œwiata wokalisty

Johnny przeżył żonę tylko o kilka miesięcy. Zmarli w 2003 roku. Najpierw powstała poœmiertna ksišżka „Forever Words". Teraz na płycie nieznane wiersze wybrali do œpiewania artyœci dobrani tak, by pasowali do œwiata, jaki wykreował Cash.

Album otwiera „Forever/I Still Miss Someone", w którym słyszymy Krisa Kristoffersona, recytujšcego ostatni napisany przez Casha wiersz: „Mówisz mi, że muszę zwiędnšć jak kwiaty, które kocham/ Nic nie pozostało z mojego imienia/ Nic nie pamiętało mojej sławy/ Ale drzewa, które sadziłem, sš jeszcze młode/ Piosenki, które œpiewałem, będš nadal œpiewane".

Krisowi Kristoffersonowi akompaniuje Willy Nelson. Razem tworzyli supergrupę Highwayman, z którš Cash wydał trzy płyty.

Na płycie œpiewajš również Elvis Costello, John Mellencamp, zwraca uwagę piosenka Alison Krauss, znana w Polsce m.in. z płytowego duetu z Robertem Plantem. Zaœpiewała o Ÿle lokowanych uczuciach dzieci wychowujšcych się bez ojców.

Do największych rewelacji na płycie należy „You Never Knew My Mind" – jedna z ostatnich piosenek nagranych przez tragicznie zmarłego w zeszłym roku Chrisa Cornella. To muzyczna rewizyta lidera grupy Soundgarden po tym, jak przed laty Cash nagrał jej przebój „Rusty Cage".

Cornell kameralnie zaœpiewał „I przypuszczam, że nigdy nie wštpiłaœ, że było nam razem dobrze/ Ale czasem jestem dla ciebie obcy/ A czasami ty jesteœ obca dla mnie/ Czasami, a może cały czas?/ Nigdy tak naprawdę mnie nie znałaœ/ A ja nigdy tak naprawdę nie znałem ciebie".

Piosenka „To June This Morning", która wykonujš Ruston Kelly i Kacey Musgraves, powstała na podstawie listu napisanego przez Casha do żony. „I zrobiłem porannš kawę/ A ty wypiłaœ jš na schodach/ Powiedziałaœ mi dzień dobry/ Potem usiadłem obok ciebie".