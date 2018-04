Operowe Oscary dla dwóch Polaków

Gala International Opera Awards okazała się dla nas szczęœliwa. Najważniejsze statuetki otrzymali Piotr Beczała i Mariusz Treliński.

Wprawdzie uroczystoœć organizowana jak zawsze w Londynie, zakończyła się w poniedziałek wieczorem, po zamknięciu numeru „Rzeczpospolitej", ale udało się nam dowiedzieć, że w szczególnie prestiżowych kategoriach zwyciężyli dwaj Polacy. Piotr Beczała został uznany za œpiewaka roku, natomiast Mariusz Treliński – za reżysera roku.

Poniżej dalsza częœć artykułu

International Opera Awards przyznawane sš od 2013 roku, ale spoœród innych wyróżnień w tej dziedzinie sztuki zyskały największy prestiż. Sš bowiem nagrodami o œwiatowym zasięgu, bo zwycięzców wybiera 30-osobowe jury, w którym sš dyrektorzy teatrów i festiwali oraz krytycy ze wszystkich – poza Antarktydš – kontynentów .

Niemal każdego roku Polacy i nasze teatry plasujš się na listach nominowanych w 18 kategoriach, ale dotychczas jedynie raz udało się zdobyć tę nagrodę. W 2017 roku Opera Narodowa otrzymała jš za „Goplanę" Władysława Żeleńskiego w kategorii dzieło odkryte na nowo.

Kolekcjonerem nominacji do International Opera Award był Piotr Beczała. W tym roku stało się to po raz czwarty. I teraz pokonał pięciu rywali, wœród których byli m.in. znakomity szwedzki baryton Peter Mattei, niemiecki bas Günther Groissböck czy 37-letni bas-baryton amerykański Eric Owens.

Ostatnie sezony były jednak szczególnie udane dla Piotra Beczały. Pokazał się w wielu nowych, œwietnie przyjętych rolach, co œwiadczy, że 52-letni tenor nadal się rozwija. Kolejnym takim wcieleniem jest Rudolf w „Luisie Miller" Verdiego, w której aktualnie występuje w Metropolitan w Nowym Jorku. Nie mógł więc być obecny na gali w Londynie, za to w sobotę będzie go można oglšdać również w Polsce w transmisji spektaklu z Nowego Jorku.

Mariusz Treliński był nominowany dwa lata temu, nagrodę udało mu się zdobyć za drugim razem. Przyczyniła się do tego zapewne międzynarodowa koprodukcja „Tristana I Izoldy" Wagnera w jego reżyserii czy przyjęta z uznaniem ubiegłoroczna premiera „Umarłego miasta" Korngolda.

– Muszę przyznać, że jestem bardzo zbudowany tym, że Mariusz Treliński wygrał ze znacznš przewagš głosów nad innymi nominowanymi reżyserami – powiedział „Rz" dyr. Opery Narodowej Waldemar Dšbrowski.

Opera Narodowa była też w tym roku nominowana do nagrody w kategorii działalnoœć edukacyjna i popularyzatorska.