Emocje dostrzeżone w lustrze

Mariusz Tarkawian wzbogacił swym tegorocznym projektem galerię festiwalowych plakatów.

Co roku takie zamówienie składane jest innemu artyœcie. W pierwszych latach powierzano je uznanym już twórcom, kojarzonym z legendarnš Polskš Szkołš Plakatu: Rafałowi Olbińskiemu, Stasysowi Eidrigevičiusowi czy oczywiœcie najbardziej aktywnemu w tej dziedzinie w ostatnich dekadach, Andrzejowi Pšgowskiemu. Stopniowo jednak zaczęto sięgać po przedstawicieli młodszych pokoleń.

- Plakat festiwalowy pełni dziœ w moim rozumieniu nowe, specyficzne cele - uważa Andrzej Giza, dyrektor Stowarzyszenia Ludviga van Beethovena. - Ma nie tylko przycišgać wzrok, ale stanowić wartoœć sam w sobie, a im więcej w nim osobowoœci artysty, tym lepiej.

Co zatem mówi nam o Mariuszu Tarkawianie jego tegoroczny plakat? Z pewnoœciš to, że twórca, urodzony w 1983 roku, który uplasował się wysoko w ostatniej edycji prestiżowego rankingu młodej sztuki, poprzez rysunek dokonuje swoich przemyœleń i refleksji nad kulturš czy politykš. A inspiracji szuka w sztuce, gdyż jeœli na przykład rysuje - a robi to chętnie - faunę i florę, odnajdziemy w jego kresce œlad różnych artystycznych inspiracji.

Kiedy 11 lat temu plakat dla Festiwalu Beethovenowskiego zrobił Wilhelm Sasnal, miał niemal dokładnie tyle lat, ile dziœ Mariusz Tarkawian. Był już artystš rozpoznawalnym, ale przecież jeszcze nie doœć sławnym. Rok póŸniej jedna z jego prac została sprzedana na aukcji w Londynie za ponad 450 tys. dolarów.

Nie oznacza to oczywiœcie, że każdy z artystów zaproszonych przez Stowarzyszenie Ludviga van Beethovena osišga równie spektakularny, rynkowy sukces. Z pewnoœciš jednak organizatorzy festiwalu majš dobrš orientację, na kogo warto stawiać. Œwiadczš o tym losy i dokonania wielu innych autorów plakatów, choćby Agaty Bogackiej, Bartka Materki, Marcina Maciejowskiego czy Ewy Juszkiewicz. To sš twórcy, którzy dziœ wyznaczajš trendy w polskiej sztuce.

- Nasz plakat nie ma opowiadać potencjalnemu odbiorcy Wielkanocnego Festiwalu Ludviga van Beethovena ani o tym, czym jest ten festiwal, ani kim był Beethoven - uważa też Andrzej Giza. - Ma go natomiast przekonać, o wyjštkowoœci tego wydarzenia. O tym, że warto wstšpić do tego elitarnego klubu. W ten sposób plakat kreuje wizerunek i wzmacnia markę, zarazem sam stajšc się markš.

Wokół wizji każdego z tych artystów można też zbudować całš festiwalowš narrację, często luŸno tylko zwišzanš z kontekstem muzycznym. - Twórca plakatu nie opowiada o swoim podejœciu do muzyki, ale o własnych pozytywnych emocjach i asocjacjach - dodaje Andrzej Giza. - Możemy się do nich odnieœć, przeglšdajšc się w plakacie niczym w lustrze. Bo plakat staje się zwierciadłem witajšcym nas w sali koncertowej. Nie wahajmy się w nie spojrzeć!

Potwierdzeniem wartoœci tych prac jest również to, że nie przemijajš one wraz z zakończeniem każdej festiwalowej edycji. Jeœli udałoby się je zebrać razem, pokazałyby, jak różne bywajš artystyczne podejœcia do tego samego tematu, jak różna bywa wrażliwoœć twórcy.