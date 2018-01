Tom Waits: Wszechstronność barda

Album „Broadcast Collection 1973–1978" przypomina poczštki Waitsa.

Premiera albumu „Closing Time" w 1973 roku obwieœciła fanom muzyki, że oto pojawił się nowy artysta, którego karierę warto œledzić i podziwiać. Kreujšc się na demonicznego, groteskowego piewcę pogmatwanych ludzkich losów z marginesu, œpiewał bluesy, towarzyszšc sobie na fortepianie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Takie sš te najwczeœniejsze radiowe i telewizyjne nagrania zarejestrowane w Kalifornii, Tucson, Minneapolis, Chicago, Nowym Jorku, Bostonie i Austin. Znalazły się wœród nich „Virginia Avenue", „San Diego Serenade", „Rosie". Już wtedy, co pokazujš zapisy „Drunk on the Moon" czy „Big Joe and Phantom 309", Waits uwielbiał wprowadzać w nastrój muzycznych opowieœci przewrotnymi anegdotami i historyjkami, które rzekomo mu się przytrafiły.

Żelazny repertuar

O ile pierwszych pięć płyt zestawu jest zapisem formowania się pierwszego żelaznego repertuaru Waitsa, o tyle dwie ostatnie pokazujš, jak rozwija skrzydła i wychodzi poza ciasne ramy estradowego kanonu. Œwiadczš o tym m.in. „Muriel", „Eggs and Sausage" czy „Annie's Back in Town".

Nagrania dajš też okazję do słuchania głosu artysty, zanim zasłynšł w stylu „to pianino było pijane, nie ja". Z czasem z jazzujšcego bluesmana przeistaczał się w niemal scenicznš postać obieżyœwiata, kloszarda, błazna z pubu.

Urodził się w 1949 roku w Pearl Harbor w ósmš rocznicę japońskiego bombardowania bazy amerykańskiej marynarki. Jego życie było równie burzliwe. Ojciec miał pochodzenie irlandzko-szkockie, mama norweskie. Rozwiedli się, gdy Waits miał 10 lat.

Już jako dziecko zainteresował się muzykš Boba Dylana. Zapisy nutowe jego piosenek znalazł w rodzinnym domu. Uczył się grać na pianinie i gitarze. Okres dojrzewania spędził jako komiwojażer, podróżujšc po Ameryce, poznajšc także jej ciemne strony. Doœwiadczył na własnej skórze życia ludzi ubogich. Kinowej widowni pokazał je, grajšc m.n. Zacka, Króla Melancholii w „Poza prawem" Jima Jarmuscha.

W 1972 został dozorcš w klubie The Heritage w San Diego. Występował tam w przerwach programu. Scenki z życia nocnego portiera uczynił po latach motywem przewodnim koncertowego filmu „Big Time". Debiutancki „Closing Time" został skrytykowany przez prasę muzycznš, ale dziœ ma wielu zwolenników. Winona Ryder powiedziała o nim: „Jest jak karta American Express. Nie ruszam się bez niego z domu". Pochodzšcy z tej płyty utwór „Old '55" nagrało w nowej wersji The Eagles.

Wcišgajšcy styl życia bohemy

Kompozycję „San Diego Serenade" włšczyła do swojego repertuaru Celine Dion. Zyskujšcy lokalnš sławę, Waits otwierał koncerty Billy'ego Prestona, Johna Hammonda i Franka Zappy. Wcišgnšł się w nocny styl życia rockowej bohemy. Jak wspomina, cały czas kręciło mu się w głowie od papierosowego dymu i alkoholu. Pierwszš zmianę przyniosła płyta „Small Change". Potem ukazał się „Foreign Affairs", przy którym Waits pracował z aranżerami orkiestrowymi. Album zyskała opinię symfonicznego poematu. Waits zaœpiewał na niej piękny duet z Bette Midler „I Never Talk To Strangers".

Kolejnš zmianę stylu zapowiadał album „Heartattack and Vine". Waits chwycił wtedy za elektrycznš gitarę, zafascynował rhythm and bluesem. Kršżek „One From The Heart" powstał z myœlš o filmie zainspirowanym musicalem. Reżyserował Francis Ford Coppola. Waits grał również w jego „Cotton Club". W „Parnassusie" Terry'ego Gilliama zagrał diabła.

Jak wspomina muzyk, reżyser „Czasu Apokalipsy" nauczył go, jak tworzyć bez poœpiechu, delektujšc się sztukš. W czasie pracy nad filmem spotkał scenarzystkę Kathleen Brennan, swojš przyszłš żonę. To ona zapoznała go z twórczoœciš mało znanego w Polsce Captaina Beefhearta, przyjaciela i współpracownika Franka Zappy, na którym Waits wzoruje swój obecny styl.

Hałasy w głowie

Jego próbkę dał album „Swordfishtrombones", co Tom skomentował następujšco: „Słuchałem hałasów w mojej głowie i stworzyłem coœ w rodzaju szalonej orkiestry pobrzękujšcej zardzewiałym żelastwem". Utwory o katarynkowym, pokracznym rytmie brzmiały niczym nagrania ocalałe ze starych zniszczonych taœm. Ujawniały wyrafinowane poczucie humoru.

W kolejnych piosenkach Waits zaczšł zniekształcać głos, używajšc megafonu. Album koncertowy „Big Time" otworzył perspektywę współpracy z najwybitniejszymi artystami. Tak powstała opera „The Black Rider" do libretta Williama Burroughsa w inscenizacji słynnego Roberta Wilsona. Musical „Alice" zawierał piosenki zainspirowane „Przygodami Alicji w krainie czarów", zaœ na „Blood Money" znalazły się kompozycje z musicalu „Woyzeck".

Waits doczekał się też masowej popularnoœci, gdy zaœpiewał „Little Drop of Poison" na płycie „Shrek 2". Na ostatniej jak dotšd studyjnej płycie „Bad As Me" towarzyszyły mu sławy rocka Keith Richards, Flea z Red Hot Chili Peppers oraz grajšcy z nim od dawna fantastyczny jazzowy gitarzysta Marc Ribot. Piosenki Waitsa nagrał Kazik Staszewski. Szkoda, że bard goœcił w Polsce jedynie raz, w 2008 roku.