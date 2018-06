Zmarł ojciec Michaela Jacksona

Joe Jackson, ojciec Michaela Jacksona i Janet Jackson i menadżer słynnej rodziny Jacksonów, zmarł 27 czerwca - informuje ABC News. Miał 89 lat.

Jego wnuk, Randy Jackson, napisał na Twitterze "Spoczywaj w pokoju królu, który czynił wszystko możliwym!!! Kocham cię".

Jackson senior w ostatnich latach borykał się z problemami zdrowotnymi. W czasie wizyty w Brazylii z okazji swoich 87 urodzin doznał udaru i został hospitalizowany w szpitalu w Sao Paulo.

W przeszłości Jackson doznawał już drobnych udarów, m.in. w 2012 roku.

Joseph Walter Jackson był najstarszym dzieckiem Crystal Lee i Samuela Jacksona, nauczyciela z Fountain Hill w Arkansas. Jego rodzina ostatecznie osiadła w Indianie, gdzie poznał i poślubił Katherine Scruse. Z Katherine doczekał się jedenaściorga dzieci.

Wraz z trójką synów - Jackiem, Tito i Jermainem - Joseph Walter Jackson zaczął pracować w latach 60-tych nad stworzeniem grupy The Jackson Brotnhers. Po dołączeniu do zespołu dwóch kolejnych synów - Marlona i Michaela - grupa zmieniła nazwę na The Jackson Five.

Kiedy grupa zdobyła dużą popularność, a Michael Jackson opuścił ją i rozpoczął marsz na szczyt list przebojów - Jacksonowi seniorowi zaczęto zarzucać to, że znęcał się nad dziećmi, czemu on sam zaprzeczał. Michael Jackson opowiadał w wywiadzie udzielonym Oprah Winfrey, że ojciec bił go pasem, ale publicznie wybaczył mu. W testamencie nie zapisał jednak niczego ojcu.