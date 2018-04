Stevie Wonder dołączył do Twittera. Hołd dla Martina Luthera Kinga

Pierwszy wpis Wondera na Twitterze pojawił się w œrodę, niedługo po 20 - to mniej więcej o tej porze 50 lat temu stwierdzono zgon Martina Luthera Kinga.

Elementem wpisu Wondera jest specjalne nagranie, w którym Barack i Michelle Obama, a także m.in. Bette Midler, Billy Crystal, Serena Williams i Warren Buffett mówiš o swoich marzeniach (to nawišzanie do słów ze słynnego przemówienia Martina Luthera Kinga: "I have a dream").

"4 kwietnia 1068 roku o 19:05 życie dr. Kinga zostało tragicznie przerwane. 50 lat póŸniej pragnienie, by jego sen się spełnił jest większe niż kiedykolwiek wczeœniej" - napisał Wonder w pierwszym wpisie na Twitterze.

Słynny muzyk wezwał też wszystkich do "dzielenia się swoimi snami i wrzucanie własnych nagrań" pod hashtagiem #DreamStillLives (#SenWcišżŻyje). "Nieœcie miłoœć... nieœcie nadzieje" - napisał Wonder.

On April 4th, 1968 at 7:05 p.m. central time, Dr. King’s life was cut tragically short. 50 years later a need for his dream to be fulfilled is far greater than ever.

Share your dream & post your own #DreamStillLives video. Spread love...spread hope. pic.twitter.com/51BaCW78GC