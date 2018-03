Festiwale muzyczne: Wreszcie dogoniliśmy Zachód

- Festiwale nie rozwijały się u nas stopniowo, ale gwałtownie goniliœmy Zachód. I go dogoniliœmy, bo nasze festiwale często znajdowały się wysoko w międzynarodowych plebiscytach słuchaczy - mówi Łukasz Napora, menedżer i dziennikarz muzyczny

"Rzeczpospolita": Co sprawiło, że œwiatowej sławy muzycy coraz częœciej chcš przyjeżdżać do Polski?

Łukasz Napora: Po pierwsze, ich płyty się u nas sprzedajš. Zainteresowanie ich muzykš widoczne jest też na YouTubie czy Facebooku. Mamy zatem muzycznego klienta. Po drugie, pojawiła się infrastruktura, czyli sale koncertowe czy dobrze zorganizowane festiwale. Do tego mamy profesjonalnych promotorów muzyki, których zagraniczni agenci bez problemu mogš polecać na œwiecie.

Najczęœciej zagraniczne gwiazdy przyjeżdżajš na duże festiwale. Skšd bierze się moda na nie?

Polacy widzš w tym jakiœ nagły, wyjštkowy wysyp imprez. To dlatego, że mamy za sobš lata komunizmu. Festiwale nie rozwijały się u nas stopniowo, ale gwałtownie goniliœmy Zachód. I go dogoniliœmy, bo nasze festiwale często znajdowały się wysoko w międzynarodowych plebiscytach słuchaczy. Dziœ sš już nie tylko doœwiadczeniem muzycznym, ale coraz częœciej także społecznym. Żyjemy w œwiecie wirtualnym i widać w nas ten głód prawdziwych relacji. Ludzie lgnš do festiwali, a za tym idzie zainteresowanie sponsorów. Sponsor oznacza pienišdze. Z kolei pienišdze to budżet na zagranicznych artystów. To jest po prostu taka muzyczna kula œniegowa.

A jak polskie festiwale rywalizujš o słuchaczy?

Tak naprawdę lokalnej konkurencji między największymi graczami nie ma, bo znaleŸli oni własne nisze. Jeœli chodzi o elektronikę, to mamy Audioriver, który jest taneczny, i Tauron Nowš Muzykę, który jest bardziej awangardowy. Z kolei Off Festival jest gitarowy. Pozornie ostrš konkurencjš mogłyby być dla siebie trzy największe festiwale – Orange Warsaw, Open’er i Kraków Live. Wszystkie skupiajš się na popularnej alternatywie i hip-hopie. Jednak to festiwale organizowane przez jednš firmę – Alter-art. Organizator ma po prostu co miesišc kolejny festiwal i œcišga podobnš publicznoœć w innych regionach Polski.