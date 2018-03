Prince przedawkował środek przeciwbólowy

Raport toksykologiczny z sekcji zwłok Prince’a wykazał, że w momencie œmierci miał ekstremalnie wysoki poziom fentanylu w organizmie.

Do raportu toksykologicznego z sekcji zwłok Prince’a dotarła agencja Associated Press.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Fentanyl to jeden z najbardziej niebezpiecznych œrodków przeciwbólowych. Silnie uzależnia i działa niemal zaraz po podaniu. Jest także o wiele mocniejszy od morfiny i można go łatwo przedawkować. U artysty wykryto 67,8 mikrogramów substancji na litr krwi, podczas gdy dawkš œmiertelnš mogš być nawet 3 mikrogramy.

Prince zmarł 21 kwietnia 2016 roku, w wieku 57 lat. Ciało piosenkarza znaleziono w jego domu w Paisley Park w Minnesocie. Pełny raport miał nigdy nie zostać podany do wiadomoœci publicznej.

- Iloœć substancji w jego krwi jest niezwykle wysoka, nawet dla kogoœ, kto chronicznie zażywał fentanyl - powiedział dr Lewis Nelson ze szkoły medycznej Rutgers w New Jersey.

Eksperci twierdzš, że nie ma "œmiertelnego poziomu", na którym fentanyl może zabić. Osoba, która przyjmuje opioidy na receptę przez długi czas, buduje tolerancję, a dawka, która jednš osobę może zabić, innej może pomóc.

Prince urodził się w 1958 w Minneapolis, w stanie Minnesota. Gwiazdš œwiatowego formatu stał się w latach 80. Podczas całej swojej kariery sprzedał ponad 100 milionów płyt. Uważany jest za jednš z najbardziej pracowitych osób we współczesnym przemyœle rozrywkowym. Muzyk nagrał ponad 30 albumów studyjnych. Do jego najbardziej znanych kršżków można zaliczyć m.in. "Purple Rain" z 1984 roku czy "Sign O' the Times" z 1987.