Najbogatsza muzyczna para świata na PGE Narodowym

Beyonce i Jay-Z, których łšczny majštek ocenia się 380 oraz 810 mln dolarów, wystšpiš razem w Warszawie 30 czerwca

Raper i wokalistka, którzy prywatnie sš małżeństwem, połšczš siły i wyruszš na tournee „OTR II.” Rozpocznie się we œrodę 6 czerwca w Cardiff w Wielkiej Brytanii i zagoœci w 15 miastach Europy oraz w 21 miastach Ameryki Północnej.

Latem 2014r., Beyoncé and JAY-Z występowali przez 6 tygodni na wyprzedanych koncertach stadionowych w Ameryce Północnej pod hasłem „ON THE RUN”. Trasę zakończyły dwa występy w Paryżu, które zostały nagrane przez HBO. Materiał ten został nominowany do nagrody Emmy.

Amerykańskie gwiazdy pokażš też nowe biznesowe oblicze. Karty kredytowe Citi sš oficjalnymi kartami trasy stadionowej, dlatego ich posiadacze będš mogli skorzystać ze specjalnej przedsprzedaży. Na koncerty w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Polsce od 19 marca do 22 marca.