Steez o nowej płycie zespołu Pro8l3m

Breakcore, trance i im podobne formy muzyki elektronicznej nie były dotychczas eksploatowane w hip-hopie – mówi serwisowi rp.pl producent Steez, który wraz z raperem Oskarem stworzył kilka lat temu głoœny hip-hopowy duet Pro8l3m. 16 marca premiera ich płyty "Ground Zero", na której nawišzujš do brzmień z końca lat 90.

rp.pl: Dlaczego sięgnęliœcie akurat do tej konkretnej muzyki przełomu lat 90' i 00'?

Steez: Przede wszystkim chcieliœmy zrobić coœ œwieżego, posłużyć się jakšœ nowatorskš koncepcjš. Breakcore, trance i im podobne formy muzyki elektronicznej nie były dotychczas praktycznie eksploatowane przez producentów hip-hopowych, przynajmniej nie w takim wymiarze i nie w ten sposób. Od kiedy muzyka rap zaczęła oscylować w dużo większym spektrum tempa muzycznego, otworzyły się nowe możliwoœci. I mimo że nigdy nie była to muzyka, której słuchaliœmy z pasjš, to te gatunki sš œciœle zwišzane z warstwš lirycznš płyty i sytuacjami, do których odwołuje się w swoich tekstach Oskar.

Czym praca nad mixtape'em różni się od pracy nad longplay’em? Dlaczego w przy „Ground Zero” zdecydowaliœcie się na takš formę?

Mamy w tym roku w planach także nasz drugi album, a że mieliœmy sporo pomysłów, to uznaliœmy, że spróbujemy porwać się na dwa wydawnictwa. Pierwsze przyjęło formę mixtape’u, gdyż zupełnie inaczej podchodzimy do pracy nad takim materiałem i tym samym nie jest on dla nas w żaden sposób konkurencyjny w stosunku do albumu. Praca nad mikstejpem jest bardziej spontaniczna. Staramy się uchwycić moment inspiracji, a nie dopieszczać poszczególne numery. Tym samym skupiamy uwagę na klimacie, w jaki chcemy wprowadzić słuchacza, a nie pojedynczych, oderwanych od siebie kompozycjach. Niezwykle istotna jest także spójna historia, a co za tym idzie kolejnoœć i sposób podania muzyki w formie didżejskiego miksu.

Czy po „Art Brut” z samplami z lat 80. i „Ground Zero” zamierzacie sięgnšć muzycznie jeszcze w innš dekadę?

Poza wspomnianš kolejnš płytš nie snujemy odległych planów. Zawsze lubimy czerpać inspirację z muzyki, która towarzyszyła nam na różnych etapach dorastania i wręcz dorosłego życia, ale stawiamy mocno na stworzenie własnego stylu i dajemy temu wyraz w projektach, które nie majš tego typu korzeni. Wydaje nam się, że zarówno "Art Brut" jak i "Ground Zero" to pomysły, które sš zamkniętš historiš, nie będziemy na pewno wracali do sampli z polskiej muzyki lat 80. albo brzmień spod znaku rave z wczesnych lat 90. i muzyki trance z przełomu 90/00.