Raper recydywista popełnił samobójstwo

Chada, raper z Warszawy, przedstawiciel rapu ulicznego, zmarł w skutek skoku z trzeciego piętra szpitala psychiatrycznego, gdzie trafił po próbie samobójczej. Opisywał ludzi z marginesu, fascynował go klimat przestępczej ferajny.

Oto jeden z jego tekstów:

Chada nie z tych co oczy Ci zamydla,

jak nie masz hajsu to zajeb to z Empiku,

ja nie wymagam, byœ płacił za ten tytuł,

zapalam œwiatło w pokoju pełnym mroku,

lecz Ty i tak odczuwasz niepokój,

ja, tak jak Ty na życie mam tu patent,

bez dedykacji dla leszczy pod krawatem,

nagrywam rap zwišzany z marnš forsš,

ja jestem dawcš, a Ty moim odbiorcš,

to czysty układ, ja ze swojš bandš,

i brudny rap pod niczyje dyktando.

Tomasz Chada sam nazwał wydany w grudniu album, jak się okazało ostatni, „Recydywista”. Miał 39 lat, prywatnie był zwišzany z raperkš Gabi.

Majšc ledwie 17 lat, nagrał pierwszy utwór „W-wa miasto stołeczne”. Potem wystšpił goœcinnie na płycie „Skandal” Molesty Ewenement. Debiutował w 2009 roku albumem „Proceder”. Nie cieszył się na wolnoœci jego sukcesem, ponieważ sšd odwiesił cišżšcy na nim wyrok i raper trafił do więzienia w Bydgoszczy. Drugi raz trafił do więzienia w 2012 roku. Był sšdzony za napaœć i pobicie, kradzież dowodu osobistego i podszywanie się pod cudzš tożsamoœć. Wychodził na przepustki i nie wracał, wystawiono za nim list gończy. Na przepustkach nagrał album „Syn Bogdana” (2014).

Kilka dni temu rozpoczšł tournee, które przerwał po próbie samobójczej.