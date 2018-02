Shakira zapłaciła urzędowi skarbowemu 20 mln euro zaległych podatków

oouinouin [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Flickr

Kolumbijska piosenkarka Shakira, po oskarżeniu o uchylanie się od płacenia podatków w Hiszpanii w latach 2011-2014, przekazała ponad 20 milionów euro (24,6 mln dolarów) organom podatkowym - informuje AFP.

Kataloński dziennik "El Periodico" donosi, że artystka wpłaciła pienišdze "w celu uregulowania częœci długu, o który oskarżajš jš hiszpańskie władze podatkowe".

Fiskus złożył oficjalne zawiadomienie ws. Shakiry do prokuratury w Barcelonie. Josef Company, rzecznik prasowy biura prokuratury, powiedział, że zawiadomienie dotyczy jedynie okresu od 2012 do 2014 roku, ponieważ zarzut uchylania się od płacenia podatków w 2011 roku, już się przedawnił.

Shakira pozostaje od 2011 roku w zwišzku z obrońcš FC Barcelony Gerardem Pique. Ma z nim dwójkę synów. 41-letnia obecnie piosenkarka oficjalnie ogłosiła, że rezydentem podatkowym w Barcelonie została w 2015 roku, a do tego czasu podatki płaciła na Bahamach. Jednak "to nie pasuje do rzeczywistoœci, z dziećmi w szkole w Barcelonie i jej partnerem tutaj" - jak powiedział rzecznik Company.

Prokuratura o ewentualnym dalszym œciganiu Shakiry ma zdecydować do czerwca.

Osoby z otoczenia kolumbijskiej gwiazdy twierdzš, że do 2014 roku Shakira zarabiała pienišdze głównie dzięki trasom koncertowym na całym œwiecie i nie mieszkała w Hiszpanii dłużej niż szeœć miesięcy, a to jest warunek bycia oficjalnym rezydentem podatkowym w tym kraju.