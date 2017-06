Światowe gwiazdy muzyki pop razem dla Manchesteru

Blisko dwa tygodnie temu po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w pobliżu wejścia do hali, zabijając 22 osoby i raniąc ponad 120. W zamachu zginęła dwójka Polaków.

W niedzielę Grande ponownie wystąpiła w Manchesterze, a na scenie towarzyszyły jej oprócz jej partnera rapera Maca Millera największe gwiazdy światowej muzyki, m.in. Justin Bieber, Miley Cyrus, Coldplay, Pharrell Williams, Robbie Williams, Mumford and Sons, Little Mix, Katy Perry, Imogen Heap i pochodzący z tego miasta zespół Take That. W jednym z utworów piosenkarkę wsparł także chór dziecięcy z lokalnej szkoły Parrs Wood High School.

Wielu autorów poprzedzało swoje wystąpienia słowami zachęty dla mieszkańców miasta dotkniętych tragedią sprzed dwóch tygodni lub zmieniało tekst piosenek, aby zawrzeć w nich słowa otuchy.

Odtworzono także m.in. nagrane pozdrowienia od muzyka Steviego Wondera, który podkreślił, że "każdy, kto mówi, że zniszczenie ma cokolwiek wspólnego z Bogiem lub Allahem, kłamie", a także od legendarnego pomocnika Manchesteru United i reprezentacji Anglii Davida Beckhama.

Osoby, które były na pierwszym koncercie, otrzymały bezpłatne wejściówki pod samą sceną. Pozostałe bilety weszły do otwartej sprzedaży, a całkowity zysk z wydarzenia zostanie przekazany na fundusz pomocy rodzinom ofiar i rannym zarządzany przez brytyjski Czerwony Krzyż i władze miasta Manchester. Wpłat można dokonywać także przez internet na specjalnej stronie.

Transmisja na żywo z trzygodzinnego koncertu została bezpłatnie udostępniona w internecie, m.in. na koncie 23-letniej Grandena Twitterze, a także portalu YouTube.

Według informacji przekazanych przez BBC Worldwide, jednego ze współproducentów show, prawa do pokazania wydarzenia nabyło 50 telewizji z całego świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Czech, Słowacji, Włoch, Brazylii, Chin i Australii, gdzie również zachęcano do wpłat na rzecz ofiar. Całość pokazywał też główny program brytyjskiej telewizji publicznej BBC One.

Koncert zakończył się po 22.00 czasu lokalnego (23.00 w Polsce).