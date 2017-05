Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski chce przenieść datę festiwalu

W związku z wycofaniem się części artystów z udziału w tegorocznym festiwalu w Opolu, prezydent miasta proponuje przejęcie organizacji wydarzenia. "Przygotowania do 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu obciążone są problemami, jakie nie miały miejsca w ponad półwiecznej historii festiwalu. W związku z tym, że Miasto jest właścicielem marki „Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej - Opole” informuję, że Opole jest gotowe przejąć rolę organizatora tego przedsięwzięcia" - czytamy w oświadczeniu Arkadiusza Wiśniewskiego.

"Zamknie to spekulacje dotyczące kontekstu politycznego w procesie doboru artystów na tegoroczny festiwal i da artystom gwarancję swobody występu, a publiczności dostęp do atrakcyjnej oferty. Proponuję, by program festiwalu powstał w Akademii Polskiej Piosenki, w skład której wejdą przedstawiciele Miasta, Telewizji, artyści o uznanym dorobku, organizacje artystów, a także przedstawiciele publicznych i komercyjnych rozgłośni radiowych. Akademia zostanie powołana przy Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Scenariusze koncertów i umowy z artystami przygotowywać będzie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu" - czytamy dalej.

Zdaniem prezydenta Opola zaplanowany termin festiwalu jest niemożliwy do realizacji i proponuje, by termin ten przenieść. "Oczywistym jest, że wydarzenia ostatnich dni uniemożliwiają realizację zawartej między Miastem a TVP umowy, w związku z tym zmienić powinien się także termin festiwalu. Podkreślam, że moja propozycja i apel wywodzą się z troski o markę KFPP w Opolu, na którą Opole i TVP pracowały od ponad pół wieku. Moim zdaniem to jedyne wyjście z tej trudnej zarówno dla artystów, Telewizji jak i dla Miasta sytuacji" - napisał Wiśniewski.

Propozycję prezydenta miasta skomentował na Twitterze wiceprezes TVP Maciej Stanecki. "Panie Prezydencie, @OPOLEPrezydent -powstanie Akademii Polskiej Piosenki to świetny pomysł, ale KFPP w terminach i zgodnie z podpisaną umową" - napisał.

W tym roku festiwal w Opolu odbędzie się w dniach 9-11 czerwca. Udziału odmówili m.in.: Kayah, Katarzyna Nosowska, Audiofeels, Andrzej Piaseczny, Kasia Kowalska, Blue Cafe, Kombii, Grzegorz Hyży i Michał Szpak.