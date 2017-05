Ariana Grande znów zaśpiewa w Manchesterze

Foto: AFP

Amerykańska gwiazda pop Ariana Grande zapowiedziała, że wróci do Manchesteru, by dać tam koncert charytatywny z myślą o ofiarach poniedziałkowego zamachu, do którego doszło po jej występie w zatłoczonej sali Manchester Arena. Zginęły 22 osoby.