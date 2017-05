Chris Cornell nie żyje. Jest już razem z Kurtem Cobainem

„Nieprawdopodobnie utalentowany, młody” – napisał na Twitterze Jimmy Page, założyciel Led Zeppelin.

Muzyk zmarł nagle po koncercie w Detroit 17 maja. Znaleziono go na podłodze hotelowej łazienki. Kilka godzin wcześniej umieścił na Facebooku piosenkę Soundgarden „By Crooked Steps” i jej słowa, „Mam kształt dziury w twoim sercu (…). Krew spływa po kawałkach ręki/ Tworzy rzekę, a my w niej nurkujemy, nurkujemy”. W 2003 ogłosił, że zerwał z alkoholem i narkotykami, które brał od 13 roku życia.

Soundgarden, zespół którego Cornell był założycielem w 1984, to jeden z najważniejszych rozdziałów historii rocka ostatnich czterech dekad. Grupa sprzedała 25 mln albumów, nagrała hity „Spoonman," "Outshined," "Rusty Cage". Wywodzi się ze środowiska grunge w Seattle, które wydało takie zespoły, jak Nirvana Kurta Cobaine’a, Alice In Chains czy Pearl Jam. W twórczy sposób rozwinęła tradycje The Beatles i Black Sabbath. Muzycy długo zastanawiali się, czy być wierni undergroundowym ideałom czy zdecydować się na wielką sławę. Gdy trzecia płyta „Badmotorfinger" odniosła sukces, przyszło zaproszenie Guns N'Roses do wspólnych koncertów. Kwartet znalazł się w świetle reflektorów najsłynniejszego rockowego show pierwszej połowy lat 90. „Use Your Illussion Tour"

– Dla mnie niezależność była tylko słowem wytrychem –mówił Chris Cornell, wokalista, gitarzysta, lider. – W gruncie rzeczy to była niewola.

Kiedy Soundgarden zaczynało, muzyk grunge musiał wyglądać jak drwal: mieć długie włosy i mundurek w postaci flanelowej koszuli. W 1993 r. Chris Cornell ściął włosy.

Największy sukces przyniósł album „Superunknown" – zadebiutował na pierwszym miejscu „Billboardu" i tylko w Ameryce sprzedano 5 mln egzemplarzy. Największym hitem, który wypromował album w MTV psychodelicznym teledyskiem, była ballada „Black Hole Sun".

Po nagraniu „Down On The Upside", ostatniego albumu z pierwszego okresu działalności, kwartet nie podróżował jednym autobusem, tylko czarterowano cztery, by uniknąć awantur.

W 2010 r. Cornell napisał: „12-letnie wakacje się kończą, zaczynamy nową sesję". W 2012 roku wyszedł świetny album „King Animal". Teraz muzycy pracowali nad nowym.

Cornell nie stał się zakładnikiem popularności Soundgarden. Był jednocześnie gitarzystą legendarnej formacji Temple Of The Dog. Nagrał pod jej szyldem w 1990 roku płytę razem z czterema muzykami, którzy chwilę potem stworzyli Pearl Jam. Legendarny album został wznowiony w 2016 roku.

Był przez długie lata twarzą sprzedającej platynowe albumy rewelacyjnej supergrupy Audioslave założonej z równie co on popularnymi muzykami The Rage Against The Machine. To właśnie Audioslave kubański reżim wpuścił jako pierwszy amerykański rockowy zespół do kraju przed The Rolling Stones. W 2005 roku zagrali w hali Anti-Imperialista dla 70 tysięcy fanów. Zespół, który działał w latach 2001-2007 w lutym powrócił na scenę.

Cornell wydał też pięć solowych albumów, w tym nagrane z Timbalandem, guru tanecznych beatów, „Scream". Fani rocka byli oburzeni. Ostatnią jego piosenką było „Promise” o zagładzie Ormian do filmu o takim tytule.