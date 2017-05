Eminem pozywa rządzących Nową Zelandią

Tymczasem prawnicy partii utrzymują, że wykorzystany przez partię fragment utworu to nie "Lose Yourself" tylko utwór "eminemopodobny" (Eminem-esque) kupiony z internetowej bazy tego rodzaju utworów.

Prawnik reprezentujący Eminema przed sądem podkreślił, że "Lose Yourself" to utwór "ikoniczny" i "bez wątpienia jest to perła w koronie muzycznego dorobku Eminema".

Jak podaje BBC utwór wykorzystany w reklamie z 2014 roku jest łudząco podobny do "Lose Yourself". Nowozelandzka Partia Narodowa kupiła go z bazy udostępnianej przez firmę Beatbox.

Prawnik reprezentujący Eminema utrzymuje jednak, że stanowi on naruszenie praw autorskich ze względu na podobieństwo do oryginalnego utworu rapera.

Podkreśla on również, że licencja na użycie "Lose Yourself" jest warta "miliony dolarów".

Nowozelandzka Partia Narodowa odrzuca oskarżenia. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się za tydzień.