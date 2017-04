Wręczono Fryderyki w dziedzinie muzyki poważnej

W tym roku Fryderyki - Nagrody Akademii Fonograficznej wręczono po raz 23. W uroczystości wziął udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Złotym Fryderykiem za całokształt pracy twórczej, uhonorowano pianistę i pedagoga Piotra Palecznego.

W kategorii "album roku muzyka chóralna, oratoryjna i operowa" Akademia nagrodziła album "De Profundis - Polish Psalms of the 20th and 21st Century" nagrany przez Chór Narodowego Forum Muzyki pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny.

Płyta "J.S. Bach: Sonaty BWV 525-530" autorstwa Marka Toporowskiego, Irminy Obońskiej i Marka Caudle'a została uznana za najlepszy wydany w 2016 r. krążek w kategorii "album roku muzyka dawna".

W kategorii "album roku recital solowy" zwyciężyło nagranie skrzypka Janusza Wawrowskiego zatytułowane "Sequenza".

Fryderykiem w kategorii "album roku muzyka kameralna" nagrodzono płytę "Musica Profana 1" Pawła Łukaszewskiego. Artysta otrzymał także drugą statuetkę za wydaną w ubiegłym roku "IV Symfonię o Bożym Miłosierdziu". Nagroda została przyznana temu krążkowi w kategorii "album roku muzyka współczesna".

Z kolei płyta "Maksymiuk & Sinfonia Varsovia" została zwycięzcą w kategorii "album roku muzyka symfoniczna i koncertująca".

Dwie nagrody za "najlepszy album polski za granicą" oraz "najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej" otrzymał Kwartet Śląski za płytę "Grażyna Bacewicz: Complete String Quartets"

Uroczystość uświetniła między innymi Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy, Piotr Orzechowski "Pianohooligan" i Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" dyrygowany przez Annę Szostak. Galę poprowadził Jacek Hawryluk.

Fryderyki 2017 w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej zostaną wręczone w środę w Teatrze Polskim w Warszawie.

Fryderyki to nagrody przyznawane przez polskie środowisko muzyczne. Pierwszy raz wręczono je w 1995 r. Laureatów wybierają członkowie Akademii Fonograficznej, która powstała w 1999 r. Głosowanie jest dwuetapowe i tajne. Obecnie Akademia Fonograficzna liczy ponad 1300 członków. Co roku zapraszani są do niej nominowani do Fryderyków artyści.