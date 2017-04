Fryderyki dla Organka, Brodki i Dąbrowskiej

Podczas tegorocznej gali muzycy odebrali statuetki w dwóch sekcjach: muzyki rozrywkowej i jazzowej. Wręczono także trzy Złote Fryderyki - nagrody za całokształt pracy twórczej na polu muzyki rozrywkowej, jazzowej i poważnej.

Za album roku w dziedzinie muzyki rozrywkowej Fryderyka otrzymała Ania Dąbrowska za swoją płytę „Dla naiwnych marzycieli”. Płytą roku na polu muzyki alternatywnej została „Clashes” Brodki.

Statuetki dla najlepszych muzycznych prac przyznano także za nagrania hip-hopowe - Fryderyka otrzymał O. S. T. R. za „Życie po śmierci”, z gatunku muzyki elektronicznej – nagrodzono „Bang!” Reni Jusis, oraz w kategorii „muzyka korzeni”, w której triumfował album „Prosta piosenka” Martyny Jakubowicz. Jak podkreślono, wokalistka i gitarzystka świętuje w tym roku 40-lecie pracy twórczej. W kategorii muzyki rockowej płytą roku została „Czarna Madonna” grupy Organek.

Fryderyka za "utwór roku" otrzymała piosenka Organka pt. „Mississippi w ogniu”, zaś za najlepszy teledysk uznano klip do piosenki „Pastempomat” Dawida Podsiadło.

Jazzowym artystą roku wybrano jednego z najważniejszych polskich saksofonistów Zbigniewa Namysłowskiego, który w przeszłości współpracował z takimi twórcami jak m.in. Krzysztof Komeda, Czesław Niemen czy Michał Urbaniak. Swoją karierę rozpoczynał w 1957 r.; jest autorem albumów, uznawanych za kanon polskiego jazzu, m.in. „Winobranie”, „Lola” czy „Kujaviak Goes Funky”.

Nagrodę dla najlepszej płyty w tej kategorii otrzymał album „Tribute to Henryk Majewski” autorstwa trębacza Roberta Majewskiego. Praca jest hołdem, złożonym ojcu muzyka, który również parał się sztuką jazzowej trąbki. W kategorii "jazzowy debiut roku" wyróżniono saksofonistę Tomasza Wendta.

Środową ceremonię wręczenia Nagród Akademii Fonograficznej uświetnił występ amerykańskiego wokalisty jazzowo-soulowego Gregory'ego Portera; artysta promuje obecnie swoją ostatnią płytę, wydaną w 2017 roku pt. "Take Me to the Alley". Wokalista wykonał utwór „Consequence of Love”.

Złotego Fryderyka - nagrodę za całokształt pracy twórczej - w dziedzinie muzyki rozrywkowej otrzymał Dżem, jedna z najpopularniejszych polskich grup blues-rockowych. Zespół powstał w 1973 r. z inicjatywy braci Adama i Beno Otrębów oraz Pawła Bergera. W tym samym roku do grupy dołączył wokalista Ryszard Riedel, następnie także gitarzysta Jerzy Styczyński.

Do najsłynniejszych utworów Dżemu należą m.in. "Whisky", "Autsajder", "Wehikuł czasu", "Czerwony jak cegła" czy "List do M.". W 1994 r., po śmierci Riedla, zespół dwukrotnie zmieniał wokalistów. Obecnie na czele formacji stoi Maciej Balcar. Podczas środowej gali zespół wykonał utwór „Naiwne pytania”. Nagrodę muzycy zadedykowali zmarłym członkom zespołu, Riedlowi oraz klawiszowcowi Pawłowi Bergerowi.

Nagrodę za całokształt pracy twórczej w dziedzinie muzyki jazzowej otrzymała wokalistka Urszula Dudziak. W ciągu swojej kariery artystka współpracowała z najwybitniejszymi osobistościami polskiego jazzu, m.in. Krzysztofem Komedą, Michałem Urbaniakiem, a także zagranicznymi tuzami muzyki jazzowej jak Gil Evans, Lester Bowie, Branford Marsalis czy Archie Shepp.

Złotego Fryderyka za dokonania na polu muzyki poważnej otrzymał pianista i pedagog Piotr Paleczny. Artysta odebrał nagrodę podczas wcześniejszej fryderykowej gali, poświęconej muzyce poważnej. Skierował podziękowania do widowni i jurorów, którego nagranie wyświetlono w środę w Teatrze Polskim. „To dla mnie zaszczyt i pamiętny dzień. Tym bardziej, iż wśród dotychczasowych laureatów Złotego Fryderyka jest mój mistrz, prof. Jan Ekier, a także Krystian Zimerman. Więc osoby bezpośrednio związane z Fryderykiem – Fryderykiem Chopinem” – powiedział Paleczny.

Fryderyki to nagrody przyznawane przez polskie środowisko muzyczne. Pierwszy raz wręczono je w 1995 r. Laureatów wybierają członkowie Akademii Fonograficznej, która powstała w 1999 r. Głosowanie jest dwuetapowe i tajne. Obecnie Akademia Fonograficzna liczy ponad 1300 członków. Co roku zapraszani są do niej nominowani do Fryderyków artyści.