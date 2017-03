Ed Sheeran króluje w Spotify i Internecie

Ed Sheeran podwoił poprzedni rekord należący do albumu „Starboy” The Weeknd z 29 milionami odtworzeni w dniu premiery. Album „÷ (divide)” został odtworzony 56 727 861 razy.

Do Brytyjczyka należy teraz również rekord największej liczba odtworzeń utworu w jeden dzień. Przebój „Shape of You” został odtworzony 10 123 630 razy.

Kolejny rekord łączy się z największa liczba odtworzeń piosenek jednego artysty w ciągu jednego dnia. Ed Sheeran osiągnął wynik 68 695 172 odtworzeń pobijając rekord ustanowiony w listopadzie 2016 przez The Weeknd z liczbą 40.3m odtworzeń).

Na polskiej liście przebojów, Polska Top 50 znajdują się wszystkie utwory z albumu, a Top 3 stanowią kolejno „ Shape of You”, „Castle on the Hill” oraz „Galway Girl”.