Suzanne Vega i Apocaliptyca zagrają w Szczecinie

"Festiwal jest bardzo zróżnicowany: będzie kameralnie i głośno, będzie coś dla tych, którzy szukają piosenek i utworów instrumentalnych, będzie rock i jazz" – zapowiedział organizator wydarzenia Dariusz Startek, który w poniedziałek zaprezentował dziennikarzom program 14. edycji Szczecin Music Fest. Jak dodał, od początku istnienia festiwalu "na szczecińskich scenach zaprezentowało się ponad 100 gwiazd światowego formatu".

Imprezę zainauguruje 23 marca koncert The Balanescu Quartet, którzy jako jedyni grają utwory niemieckiego legendarnego zespołu Kraftwerk na instrumentach smyczkowych. Zespół zaprezentuje kompozycje, które znalazły się na pierwszym wydanym albumie brytyjskiego kwartetu "Possessed" z 1992 r.

"Szczecin Music Fest podąża śladami wytyczanymi przez najlepsze festiwale na świecie. Norweski pianista Tord Gustavsen wystąpi 25 kwietnia w Filharmonii w Szczecinie wraz z wokalistką Simin Tander. Oni to podbili jeden z największych festiwal jazzowy na świecie czyli Nord Sea Jazz Festival w Rotterdamie w Holandii" – wyjaśnił organizator wydarzenia. Gustavsen jest znany polskim słuchaczom przede wszystkim ze współpracy muzycznej z Anna Marią Jopek. W Szczecinie zaprezentuje utwory ze swej najnowszej płyty "What Was Said" wydanej w 2016 r.

Jak przyznał Dariusz Startek bardzo dużo pracy wymagało zaproszenie do Szczecina norweskiego duetu Kings Of Convenience, którzy w Polsce wystąpili do tej pory tylko raz w 2010 r. Zespół nazywany współczesnym wcieleniem legendarnego duetu Simon & Garfunkel wystąpią w Filharmonii w Szczecinie 6 maja. Słuchacze będą mieli szanse usłyszeć przekrojowy materiał z całej twórczości Kings Of Convenience.

19 czerwca w Szczecinie zaśpiewa Suzanne Vega, w świecie muzyki nazywana Leonardem Cohenem w spódnicy. Artystka w swoich piosenkach sięga po tradycyjną muzykę folk oraz elementy jazzu. W Polsce wokalistka znana jest głównie dzięki piosenką "My name is Luka" oraz "Tom's Diner". Będzie to jej kolejny występ w ramach Szczecin Music Fest, gdyż artystka koncertowała przed publicznością w 2008 r.

"20. rocznica wydania albumu 'Apocalyptica. Plays Metallica By Four Cellos' na pewno przyciągnie rzesze fanów rocka. To wyzwanie grać muzykę rockowa na czterech wiolonczelach" – powiedział Startek. Jak zaznaczył koncert fińskich artystów na Zamku Książąt Pomorskich 6 lipca będzie jedynym ich występem w Polsce.

Szczecin Music Fest zamknie 15 lipca Robert Glasper z sześcioosobowym zespołem. "To osobowość, na którą czekają wszystkie sale zarówno klubowe, jak i koncertowe na całym świecie" – zaznaczył organizator. Amerykański pianista, kompozytor i producent łączy w swej twórczości współczesny jazz, r&b oraz hip-hop. Robert Glas Experiment będzie jedynym występem artysty w Polsce.

Szczecin Music Fest prezentuje world music i jazz na najwyższym światowym poziomie i promuje nowe zjawiska w obrębie tej stylistyki. Na szczecińskich scenach w ramach festiwalu wystąpili tacy artyści jak m.in.: Cesaria Evora, Manhattan Transfer, Chris Botti, Melody Gardot czy Mariza.