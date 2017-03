Rosja: Wicedyrektor Ermitażu zatrzymany pod zarzutem malwersacji

Muzeum Ermitraż, Sankt Petersburg

Foto: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) (Own work) [FAL or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Wicedyrektor słynnego petersburskiego Muzeum Ermitażu Michaił Nowikow został zatrzymany i umieszczony w areszcie domowym. Oskarżono go o sprzeniewierzenie środków na budowę nowego budynku muzeum.