W Muzeum Miasta Łodzi powstanie nowa wystawa o historii miasta

Muzeum Miasta Łodzi

Foto: Lestat (Jan Mehlich) (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

W Muzeum Miasta Łodzi powstanie nowa wystawa stała, która w nowatorski sposób prezentować będzie historię miasta. Przestrzenią dla ekspozycji będą piwnice zachodniego skrzydła Pałacu Poznańskich. Otwarcie wystawy zaplanowano na rok 2019.