Szykują się czystki w BOR

Podstawowym zadaniem Państwowej Służby Ochrony ma być ochrona najważniejszych osób w państwie i budynków im służących. Ale funkcjonariusze PSO nie będą pełnić funkcji zwykłych ochroniarzy. PSO będzie mogła bowiem prowadzić kontrolę operacyjną – niejawny podsłuch, podsłuch rozmów telefonicznych i kontrolę korespondencji, również elektronicznej. Zgodę na takie działania będzie wydawał – tak jak w przypadku innych służb – Sąd Okręgowy w Warszawie. Takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony. Przewiduje też dla PSO prawo dostępu do billingów i danych telekomunikacyjnych bez wiedzy i zgody użytkownika telefonu.

– Już obecnie policja nadużywa tych praw. Na przykład przegląda billingi, by wykryć sprawcę wykroczeń. Kontrola działań funkcjonariuszy jest ograniczona. Zamiast uszczelnić przepisy i wyeliminować nadużycia, poszerza się grono osób uprawnionych do wglądu w takie dane – komentuje Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Według niego niepokojące jest również to, że kompetencje służb będą się krzyżować. PSO będzie miała podobne uprawnienia do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zgodnie z projektem PSO będzie mogło też gromadzić dane osobowe i genetyczne, przetwarzać odciski palców, zdjęcia i szkice wizerunku oraz informacje dotyczące miejsca pobytu. Ma to dotyczyć przede wszystkim podejrzanych o dokonanie przestępstw lub osób, które próbują ukryć tożsamość. Ale projekt zakłada również, że mogą to być inne osoby, o ile czynności wobec nich służą realizacji zadań PSO.

Funkcjonariusze PSO będą również uprawnieni do kontroli osób i bagażu, legitymowania oraz zatrzymywania podejrzanych i kontroli pojazdów.

Mimo że PSO ma uzyskać uprawnienia służb specjalnych, nie zapisano w projekcie potrzeby opiniowania kandydatury komendanta i jego zastępców przez Sejmową Komisję ds. Służb Specjalnych, tak jak w przypadku wszystkich innych kierujących służbami specjalnymi. Komendant PSO ma być powoływany i odwoływany przez premiera w uzgodnieniu z prezydentem na wniosek ministra spraw wewnętrznych.

Służbę w PSO będzie mogła pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, niekarana za popełnienie przestępstwa, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej. Funkcjonariusz musi być gotów podporządkować się dyscyplinie służbowej, a także dać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Dokument szczegółowo określa zasady dalszej służby lub pracy obecnych funkcjonariuszy BOR. Jeśli do miesiąca od wejścia w życie ustawy nie otrzymają pisemnej propozycji określającej nowe warunki służby, stracą zatrudnienie po pięciu miesiącach obowiązywania aktu. Jeśli ktoś nie przyjmie zaproponowanych nowych warunków, odejdzie ze służby po trzech miesiącach, nie później niż pięć miesięcy od wejścia w życie ustawy.