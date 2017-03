Wyższe zasiłki dla policjantów

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Jak chwali się resort spraw wewnętrznych, projektem nowelizacji zajmuje się Komitet Stały Rady Ministrów. Niebawem zostanie przyjęty przez rząd i trafi do Sejmu.

Nowelizacja to powrót do przepisów zmienionych przez poprzedni rząd. Przed 2014 r. funkcjonariusze mogli liczyć na zasiłek w wysokości 100 proc. ich uposażenia. Po zmianach dostawali, tak jak wszyscy ubezpieczeni, zasiłek w wysokości 80 proc. zarobków. Mogli liczyć na wyższe świadczenie, jeśli choroba wynikała z pełnienia służby. Po zmianach mają dostawać 100 proc. wynagrodzenia przez pierwsze 30 dni choroby. Związki zawodowe policjantów apelują do rządu o jak najszybsze ich przyjęcie. ©?

etap legislacyjny: przed Radą Ministrów