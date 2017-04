Arkadiusz Nowiński, prezes Volvo Auto Polska: Oferta przygotowana dla przyszłości

Rz: Czy możliwe jest utrzymanie przez nowe XC60 tytułu lidera segmentu, w którym jest coraz więcej konkurentów?

Arkadiusz Nowiński: Naszym celem jest wzrost sprzedaży wszystkich aut, a nie tylko jednego modelu. Spodziewam się, że w tym roku model XC60 będzie znów niekwestionowanym liderem segmentu premium w Polsce. W przyszłym roku największy konkurent przybędzie mu ze strony mniejszego SUV-a w naszej ofercie. Łączna sprzedaż na pewno wzrośnie. I to jest nasz główny cel.

Czy unijne regulacje dotyczące emisji CO2 nie spowolnią wzrostu tego segmentu rynku?

Spośród producentów aut segmentu premium to właśnie Volvo jest tym, który najlepiej przygotował się do nowych regulacji dotyczących emisji CO2. Mamy gamę nowoczesnych dwulitrowych silników benzynowych i Diesla. W ofercie jest XC90 T8 – hybryda typu plug-in – w tym roku dołączą do niego dwa kolejne hybrydowe modele. Niedługo do oferty dołączy mały SUV wyposażony w mniejsze silniki oraz w napęd hybrydowy. W bliskich planach mamy także wprowadzenie auta całkowicie elektrycznego. Nasza konkurencja ma zdecydowanie więcej powodów do obaw w tym zakresie.

W tym segmencie aut klienci cenili wysokie osiągi. Czy downsizing nie pozbawi wyboru tą grupę nabywców?

Nasza firma jako pierwsza zorientowała się, że era silników wielocylindrowych dobiega końca. Zaproponowaliśmy klientom hybrydowe Volvo XC90 T8 o przyspieszeniu od 0 do 100 km/h na poziomie 5,6 s. Samochód może pokonać w trybie „bezemisyjnym" nawet 40 km. Teraz ten układ napędowy zadebiutuje w modelach XC60 i S90. Połączenie silnika spalinowego i elektrycznego jest alternatywą dla klientów poszukujących dobrych osiągów. Niedługo wszyscy producenci będą zmuszeni do zastosowania mniejszych silników niż dotąd. Nasza dzisiejsza oferta jest przygotowana pod kątem wymogów, które nadejdą w przyszłości.

—rozmawiał Robert Przybylski