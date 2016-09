Inwazja Skody Kodiaq

Akcja na Alasce to nie przypadek. To właśnie tam zrodziła się nazwa nowego SUV-a Skody. Miasto Kodiak jest usytuowane na wyspie o tej samej nazwie. W ramach premiery nowego modelu Skoda postanowiła zamienić na jeden dzień nazwę miasta na Kodiaq. Do akcji przyłączyły się władze i mieszkańcy miasta zmieniając literkę K na Q na tablicach z nazwami ulic, wozach policyjnych i strażackich, łodziach rybackich i tablicach reklamowych. Nawet na oficjalnej stronie miasta na tę okoliczność litera K została zastąpiona przez Q.

W tej historii jest jeszcze jedno powiązanie. Okazało się, że na wyspie żyje gatunek niedźwiedzia brunatnego. Dlatego nowy SUV Skody jest porównywany z tym zwierzęciem, dzięki sile i zdolnościom terenowym. Cała populacja niedźwiedzi Kodiak wynosi około 3 500 osobników. Niełatwo się do nich dostać. Sam lot z Europy do największego miasta stanu Alaska, Anchorage, zajmuje około dziesięciu godzin. Stamtąd trzeba pokonać dalsze 650 kilometrów przez ląd i Zatokę Alaska. Wyspa Kodiak jest często porównywana z Korsyką. Niedźwiedzie zamieszkują tereny rezerwatu Kodiak National Wildlife Refuge. Zajmuje większość wyspy, a krajobraz wyspy kształtują surowe góry, wąskie fiordy, ukryte jeziora i wielkie lasy znajdujące się na jego terenie.

Czeska marka przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę badania życia na wyspie Kodiak i języka lokalnej ludności, Alutiiq. Stąd pojawiła się literka Q w nazwie. W lokalnej ludności niedźwiedź Kodiak nosi nazwę Taq uka ‘aq – zakończenie na literę „q” jest w niej typowe dla nazw zwierząt. Skoda wykorzystała to w nazwie swojego nowego modelu SUV, okazując szacunek dla kultury Alutiiq. Jednocześnie litera „q” dodaje nazwie unikalnego charakteru.

Podczas tej akcji ekipa filmowa Skody udokumentowała ten niecodzienny proces, uwieczniając humor, a także entuzjazm miejscowej ludności. W akcji brali udział niemal wszyscy mieszkańcy – od majora i szeryfa miasta aż po miejscowych drwali.

