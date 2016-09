Nowa Skoda Kodiaq dzięki wymiarom będzie jednym z największych modeli w tym segmencie. Model zbudowany na nowoczesnej płycie podłogowej MQB zaprojektowanej przez koncern Volkswagen ma długość 4.697 mm, szerokość 1.882 mm i wysokość 1.676 mm. Rozstaw osi mierzy 2.791 mm, co oznacza sporo miejsca dla pasażerów siedzących w pierwszym i drugim rzędzie foteli. Ponadto Kodiaq zaoferuje dla dodatkowych dwóch pasażerów w trzecim rzędzie.

Wygląd zewnętrzny Skody Kodiaq zależy od wersji wyposażenia. Nowy model jest dostępny w trzech wersjach: Active, Ambition i Style. Do wyboru jest 14 kolorów lakieru – cztery jednolite i dziesięć metalizowanych.

Charakterystyczną cechą są płaskie, przednie reflektory o klinowym kształcie, płynnie nachodzące na atrapę chłodnicy. Przy tym po dwa umieszczone blisko siebie reflektory tworzą charakterystyczne oblicze o czterech oczach. W lampach tylnych seryjnie zastosowano LED-y, tylne światła pozycyjne mają typowy dla Skody układ „C”. Obie końcówki rur wydechowych są ujęte w plastikową nakładkę i nadają tyłowi sportowy i pełen siły wygląd.

Pokrywę bagażnika można otworzyć przyciskiem w kabinie, na kluczyku, a także jednym ruchem stopy pod zderzakiem. Mając pięciu pasażerów na pokładzie, SUV Skody oferuje 720 litrów przestrzeni bagażowej. Po złożeniu tylnych oparć pojemność bagażnika wzrasta do 2065 litrów. Gdy położymy przedni fotel obok kierowcy, to we wnętrzu zmieścimy przedmioty o długości do 2,9 metra.

Mimo sporych gabarytów manewrowanie czeskim SUV-em nie będzie trudne, dzięki systemowi Area View. Szerokokątne kamery umieszczone przodu i z tyłu samochodu oraz w lusterkach zewnętrznych wyświetlą na ekranie urządzenia multimedialnego wirtualny widok z góry i 180-stopniowe widoki obszarów z przodu i z tyłu. Przyda się to nie tylko podczas manewrowania w sytuacjach z ograniczoną widocznością, ale również w czasie jazdy w trudnym terenie. Ciekawostką jest także asystent manewrowania przyczepą, który przejmuje kontrolę nad kierownicą podczas wolnego cofania. W razie wykrycia przeszkody jest w stanie zahamować samochód.

W nowym SUV-ie z Mlada Boleslav nie zabraknie na pokładzie multimediów w najnowszym wydaniu. Podstawowe urządzenie Swing z 6,5-calowym ekranem jest montowane seryjnie. Można je uzupełnić o łączność Bluetooth i funkcję Skoda SmartLink, który spełnia standard Apple CarPlay, Android Auto i MirrorLink. Gdy użytkownik podłączy swój telefon do gniazda USB, na ekranie urządzenia infotainment pojawia się odpowiednie środowisko funkcji SmartLink. Opcjonalnie dostępne urządzenie Bolero ma wysokiej rozdzielczości 8,0­calowy ekran dotykowy oraz funkcję interkomu. Funkcja ta polepsza możliwość prowadzenia rozmów wewnątrz samochodu – mikrofon urządzenia głośnomówiącego odbiera mowę kierowcy i przesyła ją do głośników z tyłu samochodu. Urządzenie infotainment Amundsen rozszerza możliwości o funkcje nawigacji, a w urządzeniu Columbus dochodzi do tego pamięć flash 64 GB i napęd DVD. Opcjonalnie jest jeszcze dostępny moduł LTE z dużą szybkością. Pasażerowie jadący samochodem mogą za pomocą swoich telefonów lub urządzeń przenośnych dowolnie surfować, mailować, słuchać muzyki i oglądać filmy online.

Pod maskę Skody Kodiaq trafi paleta pięciu jednostek napędowych: trzy silniki benzynowe TSI i dwa wysokoprężne TDI. Silniki mają pojemność skokową 1,4 i 2,0 litry, a rozpiętość mocy sięga od 125 KM do 190 KM. Wszystkie jednostki mają bezpośredni wtrysk paliwa, są turbodoładowane i spełniają normę Euro 6. Standardowo wyposażono je w system Start-Stop, odzyskiwanie energii hamowania i wysokosprawną regulację temperatury. Przekłada się to na małe zużycie paliwa.

Najczęstszym wyborem wśród klientów będzie silnik 2,0 TDI, który jest dostępny w dwóch wersjach. Podstawowa wersja oferuje 150 KM i moment obrotowy 340 Nm. W wersji o większej mocy osiąga 190 KM i 400 Nm. Podstawowy silnik TDI używa średni 5 l/100 km oleju napędowego. Gamę jednostek benzynowych wypełniają jednostki 1,4 TSI i 2,0 TSI. Bazowa wersja oferuje moc 125 KM i moment obrotowy 200 Nm. Średnie zużycie paliwa w tym przypadku to 6 l/100 km. W mocniejszej wersji silnik 1,4 TSI osiąga 150 KM i 250 Nm. Jest w nim dostępna technika ACT (Active Cylinder Technology), która przy małym obciążeniu i małej prędkości obrotowej odłącza drugi i trzeci cylinder. Topowa jednostka to 2,0 TSI o mocy 180 KM. Maksymalny moment obrotowy to 320 Nm.

W zależności od wersji Skoda Kodiaq może być wyposażona w sześciostopniową ręczną skrzynię biegów oraz sześcio- lub siedmiostopniową automatyczną skrzynię biegów DSG. Do większości silników jest dostępny napęd 4×4 sterowany elektronicznie. Zapewnia on bardzo dobre przeniesienie napędu, stabilność i bezpieczeństwo jazdy – także poza asfaltowymi drogami.

Na liście wyposażenia opcjonalnego jest dostępny system Driving Mode Select. Umożliwia kierowcy zmianę sposobu sterowania pracą silnika i skrzyni biegów DSG, działania wspomagania kierownicy, układu klimatyzacji i innych podzespołów w trybach Normal, Eco, Sport i Individual. W wersjach z napędem 4×4 jest oferowany tryb Offroad. Wtedy zawieszenie, sterowanie pracą silnika i układ hamulcowy nastawiają sposób działania specjalnie na warunki terenowe. Chodzi przy tym przede wszystkim o ruszanie, przenoszenie napędu na nawierzchnię oraz o hamowanie. W trybie Offroad funkcja wspomagania zjazdu przez odpowiednie hamowanie ułatwia bezpieczny zjazd po zboczu. Nowością jest tryb Snow, który jest przeznaczony do jazdy po drogach i nie ma ograniczenia prędkości. Modyfikuje sposób działania układów ABS, ASR, ACC (jeśli jest na wyposażeniu), sterowania pracą silnika i elektronicznie regulowanego sprzęgła napędu na cztery koła dopasowując je do właściwości śliskiej, zaśnieżonej nawierzchni.

Ciekawostką jest również adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC (Dynamic Chassis Control) połączona z wyborem profilu jazdy, Driving Mode Select. W tym rozwiązaniu elektrozawory regulują pracę amortyzatorów zależnie od sytuacji. W połączeniu z wyborem profilu jazdy funkcja dopasowuje charakterystykę tłumienia amortyzatorów do stylu jazdy i nierówności drogi. Z DCC kierowca może wybrać tryb normalny, komfortowy lub sportowy.

Pierwszy tak duży SUV Skody dostępny w wersjach wyposażenia Active i Ambition jest seryjnie wyposażony w 17-calowe koła, w wersji Style standardowo zamontowane są koła 18-calowe. Zakres wyposażenia dodatkowego sięga tu aż do polerowanych kół 19-calowych.

Materiał powstał we współpracy z marką Skoda.