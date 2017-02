Irak: Co najmniej 48 zabitych w zamachu bombowym w Bagdadzie

Foto: AFP

Co najmniej 48 osób zginęło, a 55 zostało rannych w czwartek w wybuchu samochodu pułapki na południu Bagdadu - podały służby bezpieczeństwa i źródła medyczne. Jest to najkrwawszy w tym roku atak w Iraku. Odpowiedzialność wzięło na siebie Państwo Islamskie (IS).