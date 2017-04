Przypadek rządzi wyborami 25-latków

Według badań opublikowanych w czasopiśmie „PLOS Computational Biology" zdolność do zachowywania się w sposób, który wydaje się przypadkowy, wynika z niektórych najbardziej rozwiniętych procesów poznawczych i może być powiązany z takimi predyspozycjami jak kreatywność. Poprzednie badania wykazały, że starzenie się zmniejsza zdolność do losowych zachowań. Jednakże nie było jasne, w jaki sposób ta predyspozycja ewoluuje w ciągu życia.

To tłumaczy, dlaczego decyzje młodszego pokolenia wydają się nieprzemyślane. Nie świadczy to, jak się okazuje, o braku dojrzałości, ale o szczytowych możliwościach intelektualnych i kreatywności. Dzięki temu człowiek jest w stanie szybko dokonać korekty przypadkowych decyzji, a przede wszystkim tworzy to potencjał do osiągnięć zawodowych.