Słodkie napoje skracają życie

Spożycie słodkich napojów, w tym także soków owocowych, znacznie zwiększa ryzyko udaru.

Naukowcy z American Heart Association odkryli zwišzek między spożywaniem słodkich napojów a zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu choroby serca lub jakiejkolwiek przyczyny medycznej. Ich badania, a także kilku innych oœrodków medycznych wykazujš zależnoœć między iloœciš dodawanego cukru a otyłoœciš oraz całš gamš chorób przewlekłych. Badacze podkreœlajš, że badanie to nie wskazuje na przyczynę i jej skutek, a raczej identyfikuje pewnš tendencję.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Przy formułowaniu wniosków wykorzystano między innymi wyniki badania „Przyczyn różnic geograficznych i rasowych w udarze mózgu" przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych na grupie kontrolnej 30 183 pacjentów w wieku powyżej 45 lat. W analizie oszacowano spożycie cukru w żywnoœci i napojach na podstawie kwestionariusza ankiety. W skład żywnoœci słodzonej cukrem wchodziły napoje, desery, słodycze i słodkie œniadania. Uczestnicy byli monitorowani przez około 6 lat, a badacze wykorzystywali protokoły zgonów do badania ich przyczyn. Koncentrowali się na œmierci z powodu chorób serca, takich jak zawał czy niewydolnoœć serca. W statystyce uwzględnili inne zagrożenia, takie jak palenie tytoniu czy tryb życia.

Okazało się, że pacjenci, którzy spożywajš ponad 680 g słodkich napojów dziennie, majš 2 razy większe ryzyko œmierci z powodu chorób serca niż ci, którzy spożywajš mniej niż 30 g. Ryzyko roœnie z powodu wszystkich chorób zwišzanych z układem kršżenia. Spożywanie cukrów w innych produktach nie wykazuje takiego zwišzku. Zdaniem naukowców wynika to z tego, że napoje nie zawierajš żadnych substancji odżywczych prócz cukru. To powoduje, że organizm jest zmuszony na natychmiastowego zagospodarowania ogromnej porcji dostarczonej energii. Kiedy ludzie spożywajš cukry w innej żywnoœci, jednoczeœnie dostarczajš do organizmu inne substancje, takie jak tłuszcze lub białka, które spowalniajš metabolizm.

Wyniki badania pokazujš, że podczas wywiadu lekarskiego pytania o dietę sš bardzo ważne, a wskazanie na słodkie napoje jako element diety wymagajšcy zmiany w stylu życia jest kluczowe.