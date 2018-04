Czujniki tatuażowe w medycynie

Monitoring organizmu może przyjšć formę ornamentu na skórze.

Badacze Graz University of Technology opracowali elektrody tatuażowe, wykonane za pomocš drukarki atramentowej, które sš szczególnie przydatne do długotrwałej diagnostyki medycznej.

W przypadku takich metod pomiaru, jak elektrokardiogram (EKG) i elektromiografia (EMG), elektrody żelowe sš preferowanym narzędziem do odczytywania impulsów elektrycznych płynšcych z serca lub innych mięœni. W praktyce klinicznej sztywne czujniki nie sš zbyt wygodne, a ponadto wyraŸnie ograniczajš mobilnoœć pacjentów. Żel na elektrodach szybko wysycha, dlatego możliwoœci wykonywania pomiarów przy użyciu tego rodzaju elektrod w dłuższym okresie sš ograniczone.

Francesco Greco z Instytutu Fizyki Ciała Stałego w TU Graz opracował nowatorskš metodę, która proponuje przeniesienie impulsów z ciała człowieka na maszynę przy użyciu drukowanych elektrod tatuażowych.

W prezentowanej technologii polimery przewodzšce sš drukowane na komercyjnym papierze tatuażowym, tworzšc w ten sposób układy elektrod jedno- lub wielowarstwowych. Zewnętrzne złšcza, niezbędne do przesyłania sygnałów, sš zintegrowane bezpoœrednio z tatuażem.

Papier tatuażowy to rodzaj materiału transferowego, pozwalajšcego na przeniesienie bezpoœrednio na skórę grafiki wydrukowanej na zwykłej drukarce. Wykonuje się w ten sposób tymczasowš, łatwš do usunięcia kalkomanię, podobnš do tych załšczanych czasem do opakowań gumy do żucia dla dzieci. Wykonane w ten sposób elektrody sš następnie nakładane na skórę. Dzięki gruboœci poniżej jednego mikrometra sš praktycznie niewyczuwalne przez użytkownika i mogš być używane w miejscach, w których nie można zainstalować tradycyjnych elektrod – na przykład ze względu na pracę skóry.

Innš zaletš elektrod drukowanych na papierze transferowym jest to, że mogš być one perforowane bez wpływu na przewodnoœć elektrody i transmisję sygnału. Dzięki temu wzrost włosów przestaje zakłócać pracę elektrody i nie wpływa na jakoœć sygnału. To eliminuje błędy powstajšce przy tradycyjnych metodach. Tatuaże mogš być wydrukowane w dowolnych rozmiarach, co pozwala dostosować je do budowy fizjologicznej pacjenta.

Obecnie zespół pracuje nad rozwišzaniem, które pozwalałaby na wysyłanie i odbieranie sygnałów metodš bezprzewodowš, dzięki temu można by nie tylko mierzyć impulsy płynšce z organizmu, ale także stymulować wybrane grupy mięœni. Stšd już tylko krok do elektrod, które w trybie cišgłym będš kontrolować pracę naszego organizmu, natychmiast zgłaszajšc wszelkie usterki.