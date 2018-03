Pięć typów cukrzycy zamiast dwóch

Nowy podział pozwala na precyzyjne rozpoznanie i leczenie dostosowane do konkretnego typu zaburzeń.

Cukrzyca to choroba polegajšca na niedoborze insuliny na poziomie tkanek, wynikajšcym z niedostatecznej produkcji hormonu lub niewystarczajšcym jego oddziaływaniem na komórki. Stanowi poważny problem zdrowotny zarówno w Polsce, jak i na œwiecie. Liczba chorych stale roœnie.

W 2013 roku liczbę chorych na œwiecie szacowano na 382 mln osób. Problemem jest nie tylko sama cukrzyca, ale także powikłania, jakie powoduje. Utrzymujšcy się przez lata wysoki poziom glukozy w organizmie uszkadza wiele różnych narzšdów, upoœledzajšc ich funkcje. Cukrzyca zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca czy udaru mózgu.

Rozpoznaje się dwa rodzaje cukrzycy. Typ 1. jest spowodowany autoimmunologicznš reakcjš organizmu atakujšcego komórki beta wysp trzustkowych, w efekcie czego te przestajš produkować insulinę. Leczenie polega na podawaniu choremu brakujšcego hormonu. Zaburzenie stanowi 10 proc. chorych na cukrzycę i zwykle pojawia się w młodym wieku. W grupie dzieci i młodzieży do 20 lat cukrzyca insulinozależna stanowi 85 proc. zachorowań.

Typ 2. dotyka ludzi starszych i jest powišzany z otyłoœciš. Tylko 12 proc. chorych utrzymuje prawidłowš masę ciała. Mimo że w przebiegu choroby wytwarzanie insuliny może być upoœledzone, to dominujšcym objawem jest opornoœć tkanek na hormon, dlatego też choroba zwana jest cukrzycš insulinoopornš. Ten typ jest najbardziej rozpowszechniony w populacji.

Słodki problem od czasów faraonów

Choroba znana jest od wieków. Pierwszy jej opis odnaleziono na egipskim papirusie Ebersa z 1552 p.n.e. Słowo „cukrzyca" pojawia się po raz pierwszy w II w. p.n.e. użyte przez Demetriusa z Apamei. Starożytni lekarze twierdzili jednak, że choroba nie występowała często. W 500 r. n.e. hinduscy lekarze – Sushruta i Charaka – podzielili dolegliwoœci na dwa typy – jeden zwišzany z młodym wiekiem, a drugi z otyłoœciš. W XVII i XVIII wieku dostrzeżono w przebiegu choroby nadmiar cukru w moczu i we krwi chorych.

Lek na cukrzycę pojawił się dopiero na poczštku XX wieku, choć już wczeœniej postulowano pozytywny wpływ diety na chorych. W 1922 roku Kanadyjczycy Frederick Banting i Charles Best odkryli hormon odpowiedzialny za chorobę – insulinę. Za to dokonanie w 1923 roku Banting został uhonorowany Nagrodš Nobla. Kolejne odkrycia oznaczały postęp w diagnostyce i leczeniu cukrzycy. Udoskonalenie technik laboratoryjnych zaowocowało możliwoœciš precyzyjnego pomiaru stężenia cukru we krwi, a w latach 70. pojawiły się także glukometry dla pacjentów. Udoskonalano również terapię. Zwierzęce insuliny zastšpiono ludzkš produkowanš przez bakterie, a także wprowadzono analogi insuliny – hormony modyfikowane chemicznie, co nadawało im pożšdane właœciwoœci farmakokinetyczne.

Dociekliwoœć nagrodzona

Wydawałoby się, że choroba jest dokładnie zbadana i niewiele można do obecnej wiedzy dodać. W marcowym wydaniu czasopisma „Lancet Cukrzyca i Diabetologia" opublikowano artykuł, w którym badacze przeanalizowali dużš grupę chorych z cukrzycš w poszukiwaniu bardziej precyzyjnych kryteriów diagnostycznych.

W krajach skandynawskich zebrano grupę 14 775 chorych z potwierdzonš diagnozš cukrzycy i analizujšc pod kštem szeœciu kryteriów diagnostycznych, od nowa pogrupowano pacjentów. Z badania wynikł inny podział, gdyż grup pojawiło się pięć. Dotychczas w obrębie tej diagnozy rozróżniano dwie grupy.

Nowe kryteria pokrywały się ze starymi o tyle, że grupa około 6 proc. pacjentów o ciężkim przebiegu cukrzycy oraz obecnoœciš przeciwciał przeciw komórkom produkujšcym insulinę (SAID – ciężka cukrzyca autoimmunologiczna) pokrywała się z dotychczasowym rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Jednolita grupa chorych na cukrzycę typu 2. według dotychczasowej podzieliła się na cztery kategorie.

Kolejna grupa to pacjenci z z ciężkš postaciš cukrzycy z niedoborem insuliny (SIDD) – wyróżnia się brakiem przeciwciał przeciw komórkom produkujšcym insulinę i wysokim poziomem glikozylowanej hemoglobiny we krwi. Poziom hemoglobiny połšczonej z glukozš jest wyznacznikiem poziomu cukru we krwi w czasie stu dni poprzedzajšcych oznaczenie. Poziom HbA1c œwiadczy nie tyle o incydentalnych skokach poziomu glukozy, ile o utrzymujšcym się wysokim œrednim poziomie glukozy. Ten typ cukrzycy jest także powišzany z wysokim ryzykiem retinopatii cukrzycowej. Występował u 17,5 proc. badanych.

Kolejna grupa (SIRD – ciężka cukrzyca insulinooporna) charakteryzuje się opornoœciš na insulinę i nadwagš chorujšcych. W przebiegu tego typu cukrzycy często występuje nefropatia. Zaburzenia występowały u 15,3 proc. badanych. Pozostałe dwa typy to łagodna cukrzyca. Czwarty (MOD – łagodna cukrzyca powišzana z otyłoœciš) dotyczył młodych ludzi ze znacznš nadwagš i nie był oporny na insulinę, a pišty (MARD – łagodna cukrzyca powišzana z wiekiem) starszych osób z umiarkowanymi zaburzeniami metabolicznymi. Dwie ostatnie grupy stanowiły ponad 60 proc. badanych, z czego ostatnia grupa prawie 40 proc.

Precyzyjna diagnoza to lepsza terapia

Nowe kategorie cukrzycy oznaczajš możliwoœć opracowania lepszych strategii diagnozowania i leczenia choroby. Istotne jest, że proste parametry oznaczane podczas rozpoznawania pozwalajš precyzyjnie podzielić pacjentów i wskazujš na rokowanie co do przebiegu choroby.

Oceniono również leczenie. Insulinę najczęœciej stosowano w terapii chorych z grupy pierwszej (42 proc.) i drugiej (29 proc.), zaœ mniej niż czterech pacjentów na stu było leczonych tym hormonem w pozostałych grupach. Metformina najchętniej była stosowana w grupie 1. i 3.

Badacze stwierdzili, że oznaczenie kilku wskaŸników jest znacznie precyzyjniejsze w diagnostyce niż sam poziom glukozy. – To dopiero pierwszy krok – ocenia prof. Leif Groop, diabetolog i endokrynolog z uniwersytetu w Lund. – Nowy podział w rozpoznaniu cukrzycy ułatwi wczeœniejszš terapię choroby i pomoże leczyć powikłania – dodaje autorka badań, prof. Emma Ahlqvist. Š?