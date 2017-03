Polacy niezbyt zadowoleni z seksu

Tak wynika z najnowszego raportu „Seksualność Polaków 2017" przygotowanego przez prof. Zbigniewa Izdebskiego i przedstawionego podczas IX Ogólnopolskiej Debaty o Zdrowiu Seksualnym. Sondaż przeprowadzono od grudnia 2016 r. do stycznia 2017 r. na reprezentatywnej grupie 2,5 tysiąca Polaków w wieku co najmniej 18 lat.

Wśród osób w wieku 30–49 lat zadowolonych ze swego życia seksualnego jest 70 proc. badanych, a u osób 50 plus jedynie 36 proc. Bardziej zadowoleni są mężczyźni (55 proc.) niż kobiety (49 proc.). W grupie 18–29 lat zadowolonych jest 53 proc. ankietowanych. Z uroków seksu najbardziej zatem korzystają osoby w średnim wieku.

W podejściu do seksu uwidaczniają się coraz większe różnice międzypokoleniowe: 30- i 40-latkowie stali się podobni do 20-latków, są bardziej otwarci na wiele zachowań seksualnych niż ludzie po pięćdziesiątce.

Co czwarty z uczestników badania przyznał, że współżył, choć nie miał na to ochoty. 71 proc. ankietowanych, którzy dopuścili się zdrady, nie przyznało się do niej. Jeśli jednak wyszła ona na jaw, co trzeci związek się rozpadł. — PAP Nauka w Polsce, k.k