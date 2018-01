Przełom w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni

Jest nadzieja dla pacjentów, którzy dotšd skazani byli na powolne podšżanie do œmierci. Nowy lek wydaje się epokowym odkryciem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Mocne œwiatło w tunelu

Mała liczba wielkich dramatów

Czy sš szanse na refundację leku?

Rdzeniowy zanik mięœni – SMA (ang. spinar muscular atrophy) – jest chorobš uwarunkowanš genetycznie, prowadzšcš do nieodwracalnego uszkodzenia neuronów ruchowych. Dochodzi w niej do postępujšcego zaniku mięœni szkieletowych, osłabienia ich siły, niedowładu ruchowego, a w najcięższych wypadkach także zaburzeń połykania oraz niewydolnoœci układu oddechowego. Choroba nie upoœledza jednak funkcji poznawczych i rozwoju emocjonalnego. Dziecko z SMA myœli w podobny sposób jak jego rówieœnicy, odczuwa ból i odbiera inne bodŸce dochodzšce z otoczenia.Rdzeniowy zanik mięœni przebiega bardzo różnie. Objawy mogš pojawić się zarówno w wieku płodowym, jak i dorosłym. Nasilenie choroby jest również zróżnicowane – od osłabienia zginaczy stawu biodrowego po pełne porażenie czterokończynowe. Najczęstszym typem choroby jest SMA I. Objawy pojawiajš się już w pierwszych dniach lub miesišcach życia, a poczštek może być trudny do uchwycenia. Niepokój wzbudza brak postępu w rozwoju ruchowym dziecka – staje się wiotkie, łatwo się męczy przy jedzeniu, cicho płacze, aż w końcu rozwija się u niego niedowład czterokończynowy. Pojawiajš się też znaczne deformacje kręgosłupa i klatki piersiowej, drżenia palców oraz słaba kontrola ruchów głowy, niska masa mięœniowa i zaburzenia oddychania prowadzšce do niewydolnoœci oddechowej. Dzieci z SMA I umierajš przed ukończeniem drugiego roku życia, choć zdarzajš się, bardzo rzadko, przypadki nastolatków z tym typem rdzeniowego zaniku mięœni.75 proc. chorych na SMA typu II osišga wiek dorosły. Choroba rozpoczyna się między 7. a 18. miesišcem życia osłabieniem mięœni, nosowš mowš i zaburzeniami połykania. W pierwszych latach pojawiajš się przykurcze stawowe, drżenia oraz zniekształcenie klatki piersiowej i skolioza. Dziecko nie jest w stanie prawidłowo odkaszlnšć, w zwišzku z tym cierpi na częste infekcje układu oddechowego. Może siedzieć, ale nie stoi ani nie chodzi. Pod koniec życia jest w stanie jedynie poruszać dłońmi, przedramionami i palcami stóp. SMA III Pojawia się między 3. a 18. rokiem życia, gdy umiejętnoœć samodzielnego chodzenia jest już opanowana, ale chód staje się nieprawidłowy, a wstawanie i chodzenie po schodach sprawiajš trudnoœć. W miarę postępu choroby te problemy narastajš. Dziecko nie jest w stanie biegać, skakać i wstawać bez asekuracji. W przypadku typu III rokowania sš całkiem dobre, jedynie w wieku dorosłym wymagane jest wsparcie oddechowe. SMA towarzyszš objawy i ograniczenia o nasileniu zależnym od typu choroby. To nie tylko trudnoœci z poruszaniem się i problemy z układem oddechowym, ale także kłopoty z przełykaniem, zatem dużo częœciej pojawia się ryzyko zachłystowego zapalenia płuc. Do tego dochodzš zaburzenia żołšdkowo-jelitowe, zaparcia, wzdęcia, opóŸnione opróżnianie żołšdka i ciężki refluks. Osłabienie mięœni skutkuje przykurczami. Ponad 50 proc. chorych cierpi na skoliozę. Deformacja kręgosłupa zwiększa ryzyko złamań i pojawia się ból. Zdarzajš się również nadwichnięcia biodra i nadmierna ruchomoœć stawów dłoni. Dokładna liczba osób cierpišcych na rdzeniowy zanik mięœni nie jest znana. Wiemy, że nosicielstwo genu w Polsce okreœla się na 2,8 proc. Co roku diagnozowanych jest u nas około 50 nowych przypadków. Szacuje się, że na tę chorobę cierpi w Polsce od 400 do 800 osób, zatem według definicji Komisji Europejskiej choroba uznana jest za ultrarzadkš.Chorzy na rdzeniowy zanik mięœni byli do tej pory całkowicie pozbawieni skutecznej terapii, która mogłaby choćby spowolnić rozwój choroby, a tym samym ograniczyć jej konsekwencje – postępujšce upoœledzenie mięœni, a tym samym wydłużyć okres przeżycia. Dotychczasowe działania były ukierunkowane jedynie na zminimalizowanie dyskomfortu. Aż do teraz. 30 maja 2017 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku nusinersen do stosowania w leczeniu rdzeniowego zaniku mięœni we wszystkich typach SMA. Od 23 grudnia 2016 r. lek jest zarejestrowany przez amerykańskš FDA (Food and Drug Administration). Jeszcze przed oficjalnš rejestracjš leku w Polsce uruchomiono program rozszerzonego dostępu (EAP). Na poczštku obejmował on zaledwie 10 pacjentów, jednak aktualnie nusinersen podawany jest 30 pacjentom z SMA typu I w Klinice Neurologii i Epileptologii w Instytucie Pomnik– Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (17 pacjentów), Górnoœlšskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (6 pacjentów) i w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku (7 pacjentów). Program rozszerzonego dostępu dla leku nusinersen jest największym programem tego typu na œwiecie w obszarze chorób rzadkich. Lek jest udostępniany bezpłatnie przez producenta. – Do tej pory pamiętam ten dzień, gdy wstrzšsnęła nami wiadomoœć, że preparat, nad którym pracowano przez wiele lat, stał się wreszcie dostępny – powiedział Kacper Ruciński, prezes Fundacji SMA. – Ludzie mieli łzy w oczach. Dotšd patrzyliœmy na nasze dzieci i widzieliœmy, jak choroba postępuje, stawaliœmy się œwiadkami, jak dziecko umiera na naszych oczach. I wtedy pojawia się coœ, co przynosi nadzieję. Tak ogromna zmiana to jak dar nowego życia i ogromne osišgnięcie nauki. Nam, rodzicom chorych dzieci, dało to wielkš nadzieję. Rozwój objawów w rdzeniowym zaniku mięœni wynika z niedoboru produkcji białka SMN, które jest odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie neuronów ruchowych. Choroba rozwija się w wyniku błędu w genie SMN1 znajdujšcym się na chromosomie 5. Wówczas produkcja białka SMN opiera się na genie SMN2 i na ogół nie jest wystarczajšca do zaspokojenia zapotrzebowania neuronów. Wówczas następuje ich obumieranie i w konsekwencji zanik mięœni. Nusinersen to oligonukleotyd antysensowny (ASO) – krótkie, syntetyczne łańcuchy nukleotydów, które selektywnie łšczš się w docelowy RNA i regulujš ekspresję genowš. Dzięki wykorzystaniu tej technologii lek może potencjalnie zwiększać liczbę funkcjonalnego białka SMN u pacjentów cierpišcych na jego niedobór. Lek podawany jest poprzez wstrzyknięcie dooponowe, dzięki czemu dostarczany jest bezpoœrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego otaczajšcego rdzeń kręgowy, w miejscu, gdzie u chorych dochodzi do rozpadu neuronów. Wszyscy uczestnicy debaty byli zgodni, że korzyœć ze stosowania nusinersenu jest bezdyskusyjna. Dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, stwierdziła, że jeszcze kilka lat temu perspektywy pacjentów z SMA na leczenie, które byłoby skuteczne i prowadziło do poprawy ich funkcjonowania, były żadne, a z całš pewnoœciš nie leczyło się ich przyczynowo. – W tej chwili to, co się stało i czego jesteœmy œwiadkami, to przełom – powiedziała. Rozpoznanie SMA typu I, II lub III rokowało bardzo Ÿle. Teraz ta diagnoza nie musi nieœć ze sobš tak dramatycznych konsekwencji i myœlę, że program, który uruchomiono w trzech oœrodkach w Polsce dla niewielkiej liczby pacjentów, daje nam pewne podstawy do wniosku, że jesteœmy œwiadkiem czegoœ zupełnie nowego. Nie mówišc już o tym, że wyniki badań prowadzonych poza Polskš sš optymistyczne. Udokumentowano przypadki pacjentów, którzy chodzš, a wczeœniej nie mieli szansy, by stanšć na własnych nogach, majšc SMA typu I. Dr Laurent Servais, z Institut de Myologie w Paryżu, opowiedział o swoich doœwiadczeniach we Francji. Do programu badań przystšpiono tam doœć wczeœnie, dzięki temu naukowcy posiadajš bardzo obszerne wyniki prób klinicznych przeprowadzonych na 101 pacjentach z SMA typu I. Jest to doœć duża grupa, która przyjmuje preparat od 15 miesięcy. – Dzięki naszym pacjentom nauczyliœmy się bardzo dużo o samej chorobie, jej rozpoznawaniu i leczeniu – powiedział dr Servais. W przeszłoœci 90 proc. dzieci umierało przed ukończeniem drugiego roku życia. W tej chwili 60 proc. z nich jest w stanie funkcjonować znacznie dłużej. Bardzo ważne jest, by okres od rozpoznania do rozpoczęcia leczenia był jak najkrótszy. Mamy zatem bardzo niewiele czasu. Dr Laurent Servais mówił o trzech kierunkach działań, które podejmowane sš w celu leczenia SMA. Po pierwsze, jest to skrócenie czasu diagnozy. Podkreœlił, że ważna jest edukacja lekarzy, rezydentów i studentów medycyny, aby umieli rozpoznawać pierwsze objawy, ponieważ im wczeœniej choroba zostanie rozpoznana, tym większa szansa na leczenie. Lekarze pierwszego kontaktu powinni być bardziej œwiadomi pierwszych symptomów choroby. Po drugie, potrzebna jest gotowoœć do przyjmowania dzieci do szpitala jak najwczeœniej, by rozpoczšć skuteczne leczenie. W tej chwili we Francji czas oczekiwania wynosi trzy miesišce. Trzeci kierunek działania to screening (badanie przesiewowe noworodków), któremu powinny być poddane wszystkie dzieci, by móc leczyć je już niemal od pierwszych dni życia, zanim pojawiš się pierwsze objawy choroby. – Myœlę, że najbardziej pożšdanym kierunkiem jest zajęcie się w pierwszej kolejnoœci pacjentami, którzy najlepiej rokujš i majš możliwoœci osišgnięcia maksymalnej poprawy – podsumowuje lekarz. We francuskich badaniach biorš również udział pacjenci z Polski, którzy bardzo dobrze odpowiadajš na leczenie. Dr Laurent Servais wspomniał o czterolatkach, których życie znacznie się zmieniło i mogš żyć bardziej komfortowo. W grupie 29 dzieci z Polski niektóre objawy zaczęły się cofać. Sš tam pacjenci z typem I i niektórzy z nich mogš już chodzić. Najlepszym przykładem jest Miłosz, który stanšł na własnych nóżkach właœnie na oddziale dr. Servais. Wysokš skutecznoœć terapii lekiem nusinersen potwierdzajš również wyniki badania ENDEAR, które zostały opublikowane w jednym z najbardziej cenionych periodyków medycznych – „The New England Journal of Medicine".– Co roku w Polsce stawiamy około 50 nowych diagnoz. Połowa z tych dzieci ma objawy ostrej postaci typu I. Pozostałe, jeœli nie zapewnimy im odpowiedniego leczenia, będš chorować na okrutnš, postępujšcš postać typu II i III. Dzieci nie nabędš umiejętnoœci ruchowych, jakie sš charakterystyczne dla zdrowych dzieci. Jeœli dziecko ma SMA typu II, te umiejętnoœci pojawiš się na chwilę, by póŸniej bardzo szybko zaniknšć – powiedziała prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – Granice między typami choroby sš czasem bardzo płynne i czasem ktoœ, kogo kryteria medyczne zaliczš do typu III – zaczyna chodzić, ale po kilku tygodniach traci tę umiejętnoœć i niepełnosprawnoœć postępuje. Podobnie jak przedmówcy, prof. Kostera-Pruszczyk podkreœlała, jak ważne jest wczesne rozpoznanie i możliwie najszybsza reakcja. Przyznaje, że wprowadzenie powszechnego screeningu byłoby bardzo dobrym rozwišzaniem i przybliżyłoby nas do celu, jakim jest jak najlepsze życie, jak najlepsze funkcjonowanie chorego i jego najbliższych. – Doroœli, którzy przez wiele lat cierpiš na rdzeniowy zanik mięœni, bardzo często sš osobami wykształconymi i dobrze radzšcymi sobie z komunikatorem i komputerem. Chcš żyć i pracować. Niektóre kobiety z wielkim trudem decydujš się nawet na urodzenie dziecka – podsumowała prof. Kostera-Pruszczyk. Dotšd pacjenci i ich rodziny czekali na cud, który właœnie się wydarzył, choć jak stwierdziła prof. dr hab. Barbara Steinborn, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, cudów w medycynie nie ma. Jednak, jeœli porównywać efekty dotychczasowej opieki nad pacjentami z rozpoznaniem SMA – rehabilitację, profilaktykę, wsparcie dla pacjentów – z lekiem, który można zaordynować i który chorzy mogliby brać stale, można mówić o stopniowym powrocie do prawidłowego funkcjonowania. Dlatego ważne jest, by ta terapia była dostępna dla wszystkich pacjentów i refundowana. Problem kosztów zwišzanych z terapiš chorych na SMA pojawia się na wielu płaszczyznach. Magdalena Władysiuk, prezes Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC), zaznaczyła, że na tę kwestię trzeba spojrzeć systemowo. – W tej chwili na leczenie czeka się wiele miesięcy, więc nie możemy mówić o wczesnym rozpoznaniu, a co dopiero o reagowaniu jeszcze przed wystšpieniem objawów. To, co możemy policzyć, to koszty leczenia zebrane w oparciu o wyniki badań klinicznych. A tu nakłada się wiele elementów. W przypadku 80–90 proc. rodzin jedno z rodziców musi całkowicie lub częœciowo zrezygnować z pracy, przy czym jedna osoba nie może udŸwignšć całodobowej opieki nad chorym. Ogromne koszty ponoszone przez same rodziny – sprzęt rehabilitacyjny, odsysacze, transport, suplementy – nie sš widoczne dla systemu. Aby poradzić sobie z tym problemem, konieczne jest stworzenie odpowiedniego planu. – Myœlę że dzisiaj jest miejsce na to, żeby porozmawiać również o osobach, u których choroba jest rozpoznana i już sš niepełnosprawne – stwierdziła dr Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska. – Leczenie jest szansš także dla nich, nie tylko dla dzieci, które dopiero się urodzš i zostanš zdiagnozowane, przez co będš mogły oczekiwać lepszych efektów. Nie mamy prawa pozbawić możliwoœci leczenia pacjentów, którzy proszš o pomoc i napisali setki listów do oœrodków leczniczych. Oni też muszš otrzymać pomoc. To jest jedna choroba i w kwestii dostępnoœci leku nie różnicujemy potrzebujšcych na typ I, II czy III.Dla rodzin pacjentów chorych na rdzeniowy zanik mięœni informacja o pojawieniu się leku, który może sprawić, że cierpienie ich dzieci zacznie się zmniejszać, było jak ogłoszenie cudu. Wszyscy z nadziejš czekajš ma możliwoœć uczestniczenia w programie terapeutycznym. Zaraz jednak pojawia się kolejne pytanie – o koszty ratowania tych pacjentów, a przede wszystkim możliwoœć refundacji leku. Marcin Czech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, nakreœlił, jaka jest szansa na objęcie leczenia pacjentów z SMA programem refundacyjnym w kontekœcie nowego preparatu. – Bardzo się cieszę, że mamy innowacyjny lek, który daje szansę pacjentom skazanym wczeœniej na œmierć. Pojawienie się tej opcji terapeutycznej jest bezsprzecznie przełomem – rozpoczšł Marcin Czech. – Podejmujšc decyzję, będziemy zwracali uwagę na trzy aspekty. Po pierwsze, skutecznoœć klinicznš. Po drugie, koszt samej terapii. Trzeci aspekt dotyczy tego, że w rozmowie z prezesem NFZ może pojawić się pytanie, komu należy zabrać te pienišdze, ponieważ w tym roku pula œrodków jest mniejsza niż w zeszłym. Wczeœniejsze sugestie, by poszukać kosztów w systemie, były brane pod uwagę przy symulacjach kosztowych innych leków na choroby rzadkie i ultrarzadkie. Jednym z czynników jest fakt, że rodzice sš osobami przesuniętymi z rynku pracy do opieki nad dziećmi i wracajšc do aktywnoœci zawodowej, stajš się ponownie płatnikami podatków. Nawet taka systemowa kalkulacja w żaden sposób nie mieœci się w puli PKB przewidzianej na leczenie pacjentów – stwierdził wiceminister. Jednoczeœnie Marcin Czech zadeklarował, że ministerstwo jest otwarte na prowadzenie rozmów, także ze znakomicie działajšcymi stowarzyszeniami pacjentów z SMA i z rodzinami chorych. Obiecał, że podejmie dialog z Narodowym Funduszem Zdrowia i dołoży starań, by znaleŸć rozwišzanie, na które będzie nas stać. – Wydaje mi się, że do chorób rzadkich i ultrarzadkich powinniœmy podejœć zupełnie inaczej. Brytyjczycy przesuwajš próg opłacalnoœci, Austriacy i Włosi majš osobne œrodki i sposoby finansowania. W kwestiach ekonomicznej oceny minister nadal może podjšć własnš decyzję, ale proszę mi wierzyć, że jest ona bardzo trudna – podsumował Marcin Czech, po czym zaapelował do producenta leku. – Jeœli firma nie będzie elastyczna w obszarze ceny, jeœli nie będzie bardzo dobrych instrumentów podziału ryzyka, a nie dysponujemy takimi œrodkami jak Francja, Włochy czy Niemcy, refundacja będzie naprawdę dużym wyzwaniem. Powstaje pytanie, jak radzš sobie z tym problemem inne kraje. Prof. Enrico Bertini ze Szpitala Pediatrycznego Dziecištka Jezus w Rzymie opowiedział o procesie diagnostycznym SMA. Działania w znacznym stopniu były prowadzone w ramach dwóch najważniejszych badań klinicznych realizowanych na terenie Włoch. Wyniki, które dzięki nim uzyskano, pozwoliły tam w znacznym stopniu rozwinšć diagnostykę rdzeniowego zaniku mięœni. Jak uważa prof. Bertini, mimo że Włochy sš wymieniane wœród krajów bogatych, to koszty terapii sš na tyle istotne, że stanowiš wyzwanie także w jego kraju. Mimo iż rzšd przeznaczył pół miliarda euro na dofinansowanie do leczenia pacjentów z SMA, jest to zdecydowanie za mało. Udało się jednak dokonać cudu. Od paŸdziernika 2017 r. we Włoszech nusinersen jest refundowany we wszystkich typach SMA.