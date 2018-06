Leżenie na kanapie nie zapewni nam długiego życia

Aktywność fizyczna może znacznie wydłużyć i polepszyć nasze życie. Ale jakie normy są dla nas najlepsze?

Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje godzinę aktywności fizycznej dziennie lub wdrożenie zasady 3x30x130, czyli minimum 3 treningi w tygodniu po 30 minut przy tętnie 130 uderzeń. Tymczasem według MultiSport Index 2018 aż 62 proc. Polaków ćwiczy raz w miesiącu, a tylko 30 proc. ćwiczy trzy razy w tygodniu.

Na początku 2016 roku Instytut Żywności i Żywienia opublikował nową wersję piramidy żywienia, której fundamentem jest codzienna aktywność fizyczna, trwająca przynajmniej przez 30 minut. Badania dowodzą, że regularna aktywność pozytywnie wpływa na organizm, obniża masę ciała oraz zawartość tkanki tłuszczowej, redukuje nadciśnienie tętnicze i zmniejsza ryzyko rozwinięcia się chorób naczyniowych, a przede wszystkim wpływa na jakość i długość naszego życia.

Tymczasem Polacy nadal ruszają się za mało. Z danych MultiSport Index 2018, który powstał na zlecenie Benefit Systems, wynika, że zdecydowana większość naszych rodaków podejmuje aktywność fizyczną raz w miesiącu. Optymizmem napawa jednak fakt, że rośnie grupa osób, które podejmują aktywność fizyczną minimum trzy razy w tygodniu. Najczęściej biegamy, jeździmy na rowerze oraz ćwiczymy w klubach fitness czy siłowniach. Blisko połowa badanych (45 proc.) twierdzi, że ćwiczy dla zdrowia, 31 proc. przyznaje, że uprawia sport dla przyjemności, natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby, które jako główną motywację podają dbanie o wygląd i sylwetkę (14 proc.).

Polacy podejmujący regularną aktywność fizyczną to grupa bardzo zróżnicowana, charakteryzująca się różnymi motywacjami, podejściem do zdrowia i odżywiania, a także potrzebami związanymi ze sportem. Najliczniejszy segment stanowi grupa traktująca aktywność fizyczną jako pewną formę rekreacji (7,4 mln osób). Osoby takie nie są zainteresowane swoimi wynikami czy postępami, jednak świadomie podejmują aktywność w trosce o swoje zdrowie. Drugi segment aktywnych Polaków, z największym potencjałem do wzrostu (ok. 5,8 mln osób), tworzą ludzie dbający o zdrowie. Traktują oni jednak aktywność jedynie jako środek do utrzymania lub poprawy sylwetki.

Blisko 4 miliony Polaków podejmuje aktywność w rytmie zachowanym z okresu edukacji szkolnej. Kolokwialnie można ich nazwać „kumplami z boiska”. Osoby należące do tego segmentu preferują sporty zespołowe, dlatego znajdziemy wśród nich amatorów piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Najmniej liczny segment to grupa nazywana „Pro-amator”. Reprezentuje najbardziej zaawansowane osoby, blisko 3 miliony Polaków, którzy ćwiczą regularnie dla wyników i stałej poprawy własnych możliwości.

Niestety, należy wspomnieć o jeszcze jednej, nadal bardzo licznej grupie Polaków, czyli o osobach, które nie podejmują żadnej aktywności. Według MultiSport Index 2018 jest ich aż 38 proc., a najliczniejsze grono stanowią osoby po 60. roku życia.

