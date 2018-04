Picie jednego drinka dziennie może skrócić życie

Z nowych badań wynika, że picie nawet jednego napoju alkoholowego dziennie, może skrócić życie.

Badanie przeprowadzone na osobach pijšcych alkohol wykazało, że picie od pięciu do dziesięciu napojów alkoholowych w tygodniu może skrócić życie człowieka nawet o szeœć miesięcy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Okres ten wzrasta wraz z większym spożyciem alkoholu. Ci, którzy pijš 18 lub więcej napojów alkoholowych, mogš skrócić swoje życie nawet o pięć lat.

Naukowcy porównali nawyki osób pijšcych alkohol w 19 krajach.

Okazało się, że górna bezpieczna granica picia alkoholu przed zwiększonym ryzykiem zgonu, wynosiła około 12,5 jednostek tygodniowo. To odpowiednik około pięciu litrów piwa lub pięciu 175 ml kieliszków wina.

Jak podkreœlajš naukowcy, bez względu na to, ile pijemy alkoholu, zwiększa on ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Na każde 12,5 jednostek alkoholu tygodniowo o 14 proc. wzrasta ryzyko zawału, o 24 proc. choroby z nadciœnieniem tętniczym, o 9 proc. niewydolnoœci serca i o 15 proc. tętniaka tętnicy płucnej.

Picie alkoholu wišzało się z niższym ryzykiem nieuleczalnej choroby serca, ale naukowcy stwierdzili, że ta korzyœć została "przykryta" zwiększonym ryzykiem wystšpienia innych chorób serca.

Analiza kwestionuje poglšd, że picie z umiarem może być dla nas zdrowe - twierdzš eksperci.

Poprzednie badania sugerowały, że picie czerwonego wina może być dobre dla naszych serc. W innym badaniu stwierdzono także, że picie alkoholu od trzech do czterech razy w tygodniu, wišże się z niższym ryzykiem cukrzycy typu 2.

Badanie wyjaœnia, że ??nie ma żadnych korzyœci zdrowotnych wynikajšcych z picia alkoholu. - Takie rzeczy zwykle wydajš się zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe - powiedział profesor medycyny sercowo-naczyniowej na Uniwersytecie w Sheffield Tim Chico.

Autorzy badania stwierdzili, że potwierdza ono słusznoœć wprowadzonych w 2016 roku w Wielkiej Brytanii wytycznych, dotyczšcych spożycia alkoholu. Mówiš one, aby mężczyŸni i kobiety nie pili więcej niż około szeœć napojów alkoholowych tygodniowo.

Victoria Taylor, dietetyk z British Heart Foundation, która częœciowo finansowała badania, powiedziała, jednak, że ??nie oznacza to, że Wielka Brytania "powinna spoczšć na laurach".

- Wiele osób w Wielkiej Brytanii regularnie pije ponad to, co jest zalecane - powiedziała.

- Zawsze powinniœmy pamiętać, że wytyczne dotyczšce alkoholu powinny działać jako ograniczenie, a nie cel. Powinniœmy starać się pić znacznie poniżej tego progu - podkreœliła.

- Kluczowym przesłaniem tego badania jest to, że jeœli już pijesz alkohol, ograniczenie go może pomóc ci żyć dłużej i zmniejszyć ryzyko wystšpienia chorób sercowo-naczyniowych - dodała dr Angela Wood z University of Cambridge.