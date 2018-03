Co roku umiera całe Zakopane

Rak płuca od wielu lat pozostaje najczęstszš przyczynš zgonów chorych na nowotwory w Polsce. Według Krajowego Rejestru Nowotworów rocznie zapada na niego około 25 tysišce osób, co ważne umiera na niego ok 23 tys. osób rocznie. Wysoka zachorowalnoœć i umieralnoœć chorych na raka płuca plasuje nas w czołówce krajów europejskich.

23 tysišce osób - oznacza, że umiera praktycznie co roku całe Zakopane lub Hajnówka - mówi prof. Paweł Krawczyk z Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W raku płuca mamy do czynienia z bardzo złš sytuacjš. Dla tej grupy chorych od wielu lat nie pojawiły się w Polsce refundowane nowe leki, które przedłużałyby skutecznie życie chorych szerszej grupie pacjentów. Więcej szczęœcia majš chorzy na czerniaka czy raka piersi, gdzie poza klasycznš chemioterapiš jest finansowanych kilka linii nowoczesnego leczenia.

- Teraz jednak sytuacja ma szansę się zmienić, a chorzy żyć znacznie dłużej - wskazuje prof. Krawczyk.

Jest się o co bić. Przeciętny czas życia pacjenta ze zdiagnozowanym rakiem przerzutowym płuca wynosi ok. 15 miesięcy. Przy zastosowaniu nowoczesnego leczenia w grupie pacjentów, którzy odpowiadajš na leczenie czas przeżycia wynosi 5 lat.

Do tej pory proponowano pacjentom zabieg chirurgiczny (przy póŸnym wykryciu nowotworu, kiedy pojawiły się już przerzuty odlegle - praktycznie niemożliwy do zastosowania). Radykalne leczenie operacyjne wykonuje się u około 15 % chorych. U pozostałych chorych stosuje się chemioradioterapię i chemioterapię I i II rzutu. Chemioterapia stosowana w stadium rozsiewu pozwala na przedłużenie przeżycia wolnego od choroby maksymalnie o kilka miesięcy.

Postęp w leczeniu raka płuca dokonał się w momencie rozwoju biologii molekularnej, która pozwoliła na poznanie zaburzeń genetycznych w komórkach nowotworowych. Ponadto od kilku lat, ogromne nadzieje na poprawę efektów leczenia raka płuca œrodowisko onkologów na całym œwiecie wišże z leczeniem immunologicznym. Zastosowanie immunoterapii w leczeniu różnych nowotworów polega na aktywacji układu odpornoœciowego chorego - wyjaœnia prof. P. Krawczyk - Nasz organizm w chwili wykrycia zagrożenia uruchamia układ odpornoœciowy, którego zadaniem jest identyfikowanie „nieprzyjaciela”, zlokalizowanie go a następnie zniszczenie.

Jednak nasz organizm rozwinšł również mechanizmy, które majš chronić go przed skierowaniem przeciwko sobie układu immunologicznego – tak by nie zaczšł rozpoznawać i niszczyć własnych komórek.

Stšd powstały tzw. punkty kontroli odpowiedzi immunologicznej, które blokujš układ immunologiczny, gdy jego działania sš nadmierne w stosunku do własnych tkanek.

Nowotwór nauczył się wykorzystywać ten mechanizm regulacji odpowiedzi immunologicznej, działajšc na punkty kontroli odpowiedzi immunologicznej. Nowotwór wysyła wiadomoœć „nie niszcz mnie” i w ten sposób hamuje aktywnoœć układu imunologicznego - naszego naturalnego obrońcę.

W najbliższych dniach Agencja Oceny Technologii Medycznych oceniać będzie najnowszy lek immunologiczny, jest to pierwsza terapia oddziałujšca na immunologiczne punkty kontrolne na powierzchni komórek nowotworowych. Wyniki badań pokazujš, że zastosowanie tego leku wydłuża przeżycie całkowite w porównaniu do standardowej chemioterapii w całej grupie chorych na raka płuca objętej leczeniem.

Czekamy na refundacje tych przełomowych terapii jako lekarze, czekajš też pacjenci i ich rodziny - apeluje prof. P. Krawczyk.

Niełatwo przeliczyć na pienišdze zyskane lata życia chorych i to duże wyzwane dla Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia prowadzšcej negocjacje cenowe wyjaœnia dr Marcin Kaczor z II Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego które od dłuższego czasu ,skutecznie jak wiemy zbijajš ceny proponowane przez producentów.

Prof. P. Krawczyk szacuje, że tego typu terapiš mogłoby być leczonych ok. 1 600 pacjentów rocznie. Wielu z nich (30%) żyłoby z pewnoœciš kilka lat dłużej niż po zastosowaniu jedynie chemioterapii a do tego ich jakoœć życia znacznie by wzrosła.

Problem polega na tym, że nie wszyscy pacjenci z rakiem płuca odpowiadajš na terapię. Ci jednak, u których ona działa osišgajš z niej korzyœci podobne jak na przykład pacjenci z czerniakiem, dla których tego rodzaju leczenie jest już dostępne.

Dlatego pacjenci z rakiem płuca zadajš proste i oczywiste pytania - dlaczego chorzy z czerniakiem mogš nowymi lekami się leczyć a chorzy z rakiem płuca nie? – nieustajšco pytajš pacjenci zrzeszeni w stowarzyszeniach.

Czy system może udŸwignšć koszty nowego leczenia? To otwarte pytanie – tłumaczy dr. M. Kaczor – Można zrozumieć, że płatnik obawia się kosztów jakie będzie musiał ponieœć ale jest przecież wcišż przed negocjacjami cenowymi a do tego jest wiele możliwych rozbudowanych instrumentów podziału ryzyka. Możemy przecież umówić się, że płacimy tylko za niektóre cykle terapii albo tylko przy uzyskaniu oczekiwanego efektu leczenia. Takie rozwišzanie ogranicza niebezpieczeństwo przecišżenia budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia.

Oczekiwanie œrodowiska lekarzy, chorych i ich rodzin na nowe terapie jest duże. To dla wielu z nich być albo nie być.